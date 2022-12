Háború

Dél-Korea katonai repülőgépeket és harci helikoptereket küldött egy madárraj üldözésére

Szöul katonai repülőgépeket és harci helikoptereket vetett be egy madárraj üldözésére, amelyet egy behatoló észak-koreai drónnak néztek - jelentette kedden a helyi média a dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottságára (JCS) hivatkozva.



Az incidens egy nappal azután történt, hogy állítólag öt észak-koreai UAV lépett át szomszédja területére. A dél-koreai média szerint a hadsereg értesítette a tűzoltóságot és a helyi hatóságokat a Szöultól nyugatra fekvő Ganghwa megyében, hogy egy drónt észleltek a területen. A megyei tisztviselők ezután helyi idő szerint délután 3 óra körül sms-ben figyelmeztették a helyieket, hogy tegyenek óvintézkedéseket. A zavarást azonban végül "madárrajként értékelték, nem pedig észak-koreai drónként" - idézte a koreai média a JCS egyik tisztviselőjét.



Ennek ellenére a légierő mintegy három órán át követte a rajokat, és sugárhajtású vadászgépeket és helikoptereket vetett be.



A hiba a Koreai-félszigeten tapasztalható fokozott feszültségek közepette történt, mivel Szöul közölte, hogy hétfőn öt észak-koreai megfigyelő drón lépte át a határt, az egyik a főváros északi részeit is elérte.



A Korea Herald szerint a dél-koreai légvédelmi rendszerek nem tudták észlelni az UAV-okat, míg a sugárhajtású vadászgépek és helikopterek egyiket sem tudták elfogni.



A JCS kedden bocsánatot kért a hadsereg teljesítményéért, és azt ígérte, hogy "agresszívan" mozgósítja erőit a drónfenyegetés ellen. Phenjan az elmúlt hónapokban azzal hergelte déli szomszédját, hogy rakétákat lőtt ki a Japán-tengerre, amelyet a koreaiak Keleti-tengerként emlegetnek.



Szöul és Washington azzal vádolta Észak-Koreát, hogy szítja a feszültséget a térségben. Phenjan eközben azt mondta, hogy kilövései válaszlépés voltak a közös amerikai-dél-koreai hadgyakorlatokra, amelyeket Észak-Korea a biztonságát fenyegető veszélynek tekint.