Háború

Miért nincs vesztenivalója, és miért nyerhet az USA az ukrajnai konfliktus elhúzódásával?

Fjodor Lukjanov, a Russia in Global Affairs főszerkesztője, a Kül- és Védelempolitikai Tanács elnökségének elnöke, a Valdai Nemzetközi Vitaklub kutatási igazgatója írt cikket arról, miért nincs vesztenivalója, és miért nyerhet az USA az ukrajnai konfliktus elhúzódásával?



Félretéve a pompát, a szívbemarkolónak szánt színjátékokat és a retorikai fecsegést, Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök washingtoni látogatása valóban mérföldkő lehet az "európai biztonsági" keretrendszer számára. A veterán német-amerikai diplomata, Henry Kissinger nemrégiben megjelent cikke új perspektívát kínált, amikor azt állította, hogy Ukrajna semleges státusza nem szolgálhat többé tárgyalási alapként, mivel a téma már nem releváns - szögezte le a védelempolitikai szakértő.



Ukrajna erős és ütőképes fegyveres erőt képez, amelyet a Nyugat, elsősorban az USA aktívan segít, így formális státusza - hogy NATO-tag-e vagy sem - már nem számít. Amerika de facto, ha nem is de jure, de facto katonai szövetségese, ráadásul egyedülálló gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik az Oroszországgal való közvetlen, nagyszabású konfrontációban. Hozzátehetnénk: motivált arra, hogy ezt folytassa - írta Fjodor Lukjanov cikkében.



Ezt a gondolatot továbbgondolva feltételezhető, hogy az USA számára még kényelmesebb, ha Ukrajna a formális szövetségen kívül marad, mivel ez kitágítja a politikai-katonai mozgásteret. Nincsenek jogi kötelezettségvállalások, a támogatás mértéke a mindenkori helyzetnek megfelelően változhat, és Kijev lojalitásának mértéke Washingtonhoz, mint a források fő garanciavállalójához valószínűleg még a Varsó vagy a balti államok által tanúsított lojalitás mértékét is meghaladja. Ahogyan a külső segélyektől való függés mértéke is. Ukrajna, Lengyelországhoz és a balti államokhoz hasonlóan, valószínűleg egyre bizalmatlanabb lesz a nyugati kontinentális Európával szemben, mivel belső ellentmondásait Kijev elkerülhetetlenül úgy fogja értelmezni, mint az Oroszországgal való békére irányuló hallgatólagos szándékot.



Az USA számára jól jön majd egy ilyen "szárazföldi, elsüllyeszthetetlen repülőgép-hordozó". Egy ilyen képzett és lojális csatlós, amely egyrészt Oroszországra, másrészt Nyugat-Európa felé mutat - és Kijev narratívája, miszerint erőfeszítéseinek köszönhetően Európa többi része békében és nem orosz bombák alatt élhet -, sok lehetőséget nyit meg. Ukrajna területi konfigurációja ebben a kontextusban nem fontos Washington számára. Ráadásul a nemzetközileg elismert ukrán terület egy részének orosz ellenőrzés alatt tartása bebetonozza a konfliktust, és okot ad a további harcra.

Ehhez felszerelést és kiképzést kell kapnia, de nem feltétlenül kell minden kívánságát teljesíteni. Ami az erőinek felkészítését illeti, Washington számára kulcsfontosságú Ukrajna saját képességeinek megerősítése, hogy a konfrontáció esetleges későbbi szakaszai az amerikai és NATO-egységek közvetlen bevonása nélkül folytatódhassanak. Ez egy nagyon fontos pont.



A séma elvileg teljesen logikus. Nincs garancia arra, hogy működni fog, mert Oroszországnak megvan az ereje, hogy megakadályozza (még ha ez eddig nem is nagyon látszott), de az USA számára kevés kockázattal jár. A hírhedt európai biztonsági rendszer pedig - amelynek reformja egy évvel ezelőtt Oroszország legfontosabb követelése volt - ha valaha is újra napirendre kerül, akkor már egészen más körülmények között. A régi megközelítések és követelések már nem lesznek érvényesek - zárta sorait Fjodor Lukjanov.