Spanyolországban letartóztatták az FBI legkeresettebb pornószökevényét

Az FBI tíz legkeresettebb szökevényét tartalmazó listáján szereplő férfit a hét elején Spanyolországban tartóztatták le - közölte az amerikai ügynökség. Az új-zélandi állampolgár Michael James Pratt az Egyesült Államokból menekült el, miután szexuális kizsákmányolás, gyermekpornográfia előállítása és szexuális zaklatás vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték.



Az FBI pénteken kiadott közleményében elárulta, hogy a 2019 óta szökésben lévő Prattet szerdán fogták el Madridban. Az ügyben az Interpol vörös jelzést (Red Notice) adott ki. Ez a legmagasabb szintű riasztás, amely tájékoztatja a szervezet összes tagállamát arról, hogy az illetőt keresik a riasztást kérő ország hatóságai.



Pratt jelenleg spanyol őrizetben várja kiadatását.



Stacey Moy, az FBI San Diego-i területi irodájának ügynöke a letartóztatást kommentálva elmondta: "Michael Pratt elfogása jó példa arra, hogy az FBI az Egyesült Államok határain túl is törekszik az igazságszolgáltatásra - menekülni lehet, de elrejtőzni nem".



A tisztviselő ezután köszönetet mondott a spanyol nemzeti rendőrségnek, az amerikai rendőrbírói szolgálatnak, az amerikai belbiztonsági minisztériumnak és az amerikai bevándorlási és vámhatóságnak "a Michael Pratt letartóztatásában tanúsított koordinációjukért".



A spanyol hatóságok viszont megjegyezték, hogy ez volt az első alkalom, hogy az FBI körözési listáján szereplő bűnözőt az országban fogtak el.



A Guardian című napilap arról számolt be, hogy a férfi hamis személyazonosság alatt szállt meg egy szállodában.



Az amerikai igazságszolgáltatás szerint Pratt pornográf felvételek audiovizuális előállításával foglalkozott, és 17 millió dollárt kaszált az illegális tevékenységből. Azzal is megvádolták, hogy 2012 és 2019 között kiskorú lányokat és fiatal nőket toborzott megtévesztés útján.



A feltételezések szerint online hirdetéseket adott fel az Egyesült Államokban és Kanadában, amelyekben "modellkedési" munkát kínált, hogy áldozatait a pornóiparba csábítsa. Az amerikai hatóságok szerint e lányok és nők közül néhányat fogva tartott és szexuális gyakorlatokra kényszerített akaratuk ellenére.