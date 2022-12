Időjárás

Ítéletidő az Egyesült Államokban: több mint 2100 repülőjáratot töröltek

A viharok nagy területen áramkimaradásokat okoznak, a hatóságok az életet veszélyeztető hidegre hívták fel a lakosság figyelmét. 2022.12.23 07:26 MTI

Az Egyesült Államokban több mint 2100 repülőjáratot töröltek csütörtökön a rendkívüli téli időjárás miatt a karácsonyi utazási csúcsidőszak kezdetén, a viharok nagy területen áramkimaradásokat okoznak, a hatóságok az életet veszélyeztető hidegre hívták fel a lakosság figyelmét.



Csütörtökön 2156 repülőjáratot kellett törölni országszerte, péntekre pedig már előzetesen közölték, hogy 1576 járat nem tud elindulni. Leginkább Chicago és Denver repülőtere érintett.



A nemzeti meteorológiai szolgálat úgynevezett "bomba-ciklonra" adott ki figyelmeztetést, ami azt jelenti, hogy a hőmérséklet rendkívül gyorsan zuhan, viharos körülmények között. A sarki légtömegek szerdán északkelet felől érték el az Egyesült Államok területét és gyorsan mozognak délkeleti irányba, hatása péntekre az egész országot érinteni fogja.



Pénteken napközben a legdélebbi államokban sem emelkedik fagypont fölé a hőmérséklet.



Csütörtök este a térképes adatok már azt mutatták, hogy a középnyugati államokban jóval mínusz 20 fok alatt volt a hőmérséklet, egyes helyeken mínusz 30 fok volt, ami akár rekord közelébe is süllyedhet hajnalra. A rendkívüli hideg viharos széllel párosul, ezért a valós hőmérsékletnél jóval alacsonyabb a hőérzet.



A viharos téli széllel érintett területen mintegy 135 millió ember él. A Nagy-tavak vidékén komolyabb havazás is kialakulhat. A hatóságok felhívták a figyelmet arra, hogy ebben az időben néhány perc elegendő fagyási sérülésekhez.



A közlekedőktől óvatosságot kértek. Minnesota államban több tucat balesetről számoltak be a közlekedési hatóságok és a rendőrség. A helyi meteorológiai szolgálat mínusz 40 fok alatti hőmérsékletre figyelmeztette az embereket. Texasban csütörtökön este mintegy 60 ezer háztartásban nem volt áram, de tízezrek voltak áram nélkül Arkansas és Oregon államban is.



A rendkívüli időjárásra Joe Biden elnök is kitért karácsony előtti sajtótájékoztatóján, amikor arra figyelmeztette honfitársait, hogy nem "a gyerekkorunkra emlékeztető" havas napok jönnek, hanem ez egy "komoly dolog lesz".