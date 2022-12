Ukrajnai háború

Zelenszkij Andrzej Dudával találkozott Lengyelországban

Andrzej Duda lengyel elnökkel találkozott a délkelet-lengyelországi Rzeszów város repülőterén Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön, washingtoni látogatásáról hazafelé tartva.



A találkozóról a lengyel államfői hivatal Twitter közösségi honlapján számoltak be, előtte Zelenszkij rövid videót osztott meg róla a Telegram csatornán.



Zelenszkij beszámolt Dudának amerikai látogatásának részleteiről, és a két államfő "a folytatódó ukrajnai orosz agresszió fényében a lengyel-ukrán kapcsolatok alakulását is megvitatta" - áll a lengyel elnöki hivatal bejegyzésében.



Jakub Kumoch államtikár, a varsói elnöki hivatal külügyi irodájának vezetője a TVN24 lengyel kereskedelmi hírtelevízióban "rendkívül optimistának" nevezte az ukrán fél által nyújtott beszámolót az amerikai tárgyalásokról.



"Oroszország arra számított, hogy a telet a Nyugat háborús fáradtsága felkorbácsolására használja fel, és olyan mediális légkört teremtett, mely nyomán egyes nyugati országok azonnali (Moszkva iránti) engedményeket szorgalmaznának" - magyarázta Kumoch. Hozzátette: nem ez a helyzet, az ukránok "nagyon egyértelmű biztosítékot kaptak az Egyesült Államoktól arról, hogy Washington továbbra is ki fog állni mellettük".



A PAP lengyel hírügynökségnek Kumoch úgy foglalta össze a rzeszówi találkozón elhangzottakat, hogy az Ukrajnának szánt amerikai támogatás "nemcsak hogy nem gyengül, hanem erősödik, és új fegyvernemekkel bővül".



A lengyel sajtó az ukrán elnök honlapján közzétett hivatalos közleményt idézi, mely szerint Zelenszkij és Duda kiértékelték a 2022-as évet, mely a háború miatt "rendkívül nehéz történelmi kihívásokat hozott". Zelenszkij ez alkalomból megköszönte az ukránoknak nyújtott lengyel támogatást.



A megvitatott témák közül az ukrán közlemény az ukrán védelmi képességek megerősítését és a humanitárius kérdéskört emeli ki.



Az Egyesült Államok után Lengyelország a második állam, ahová Zelenszkij az országa ellen februárban indított orosz támadás óta személyesen ellátogatott.



Joe Biden amerikai elnök szerdán bejelentette, hogy az Egyesült Államok 1,8 milliárd dollár pótlólagos katonai támogatást nyújt Ukrajna számára, amelynek része Patriot nagy hatótávolságú légvédelmi rakétarendszer is. Az amerikai törvényhozás ezen a héten elfogadhatja az 2023-as költségvetést, amelyben 45 milliárd dollárt szánnak Ukrajna támogatására.