Közlekedés

Hosszabb várakozásra, fennakadások lehetőségére figyelmezteti a beutazókat a brit kormány

A szokásosnál hosszabb várakozási időre, fennakadások lehetőségére figyelmeztette a Nagy-Britanniába készülő utazókat szerdán a brit kormány az útlevél-ellenőrzők karácsonyra és újévre tervezett sztrájksorozata miatt.



A sztrájkok a Londontól északra, illetve északkeletre fekvő Luton és Stansted repülőtereket - amelyekre a Magyarországról beutazók többsége érkezik - nem érintik. Sztrájkok lesznek viszont London két másik nagy nemzetközi repülőterén, Heathrow-n és Gatwicken, amelyekre szintén közlekednek járatok Magyarországról.



A londoni belügyminisztérium által szerda este kiadott felhívás szerint a hatóságok számos előkészületet tesznek a sztrájknapokon várható problémák kiküszöbölésére: a kormány például katonákat, köztisztviselőket és más területeken dolgozó, önkéntesen jelentkező kormányalkalmazottakat képez ki a határrendészeti feladatok ellátására.



A felhívás szerint ugyanakkor a brit kormány ezzel együtt is kéri, hogy a Nagy-Britanniába készülők ellenőrizzék légitársaságuknál, utazási irodájuknál vagy túraszervezőiknél járataik indulását.



A brit határőrizeti szolgálat (UK Border Force) alkalmazottainak többnapos, az egész karácsonyi és újévi időszakot érintő sztrájkját két hete jelentette be szakszervezetük (PCS). A szolgálat látja el az útlevél-ellenőrzési feladatokat is a határátlépő pontokon.



A tervek szerint a határrendészeti dolgozók a két legnagyobb londoni repülőtér, Heathrow és Gatwick összes terminálján, valamint Birmingham, Cardiff, Glasgow és Manchester repülőterein sztrájkolnak december 23-tól 26-ig, illetve december 28-tól 31-ig.



Ugyanezeken a napokon a dél-angliai Newhaven rendkívül forgalmas kompkikötőjének határőrizeti alkalmazottai is sztrájkolnak.



A szakszervezet azzal indokolta az akciót, hogy a kormány mindössze 2 százalékos béremelést ajánlott a szolgálat dolgozóinak, és ezt többszöri tárgyalás után sem volt hajlandó emelni.



A PCS szakszervezet 10 százalékos béremelést követel.



A brit statisztikai hivatal (ONS) adatai szerint októberben 11,1 százalékos, novemberben 10,7 százalékos volt a tizenkét havi infláció Nagy-Britanniában.



Mark Serwotka, a szakszervezet főtitkára a sztrájkokat bejelentő tájékoztatóján elmondta: ilyen inflációs körülmények között a határrendészeti dolgozók közül sokan "étkezéseket kénytelenek kihagyni, vagy nem tudják fűteni otthonukat".



A brit belügyminisztérium szerdai felhívása szerint a sztrájkidőpontokban a beutazóknak késésekre, hosszabb várakozási időre, fennakadásokra kell felkészülniük az érintett beléptető pontokon.



A tárca javasolja, hogy a jogosult beutazók a sztrájkok idején használják az elektronikus beléptető kapukat (eGates).

A tizenöt legnagyobb brit repülőtéren és nemzetközi pályaudvaron 270 ilyen berendezés működik.



Ezeket a kapukat azok vehetik igénybe, akiknek biometrikus azonosítóval ellátott útlevelük van, betöltötték 12. életévüket - bár a 12-17 év közöttiek csak felnőttek kíséretében használhatják az e-kapukat -, és brit vagy EU-állampolgárok.



Beléphetnek Nagy-Britanniába az e-kapukon keresztül az amerikai, a kanadai, az ausztrál, az új-zélandi, a japán, a szingapúri, a dél-koreai, a svájci, a norvég, a liechtensteini és az izlandi állampolgárok is.