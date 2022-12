Illegális bevándorlás

Engedélyezte a londoni felsőbíróság a brit határt illegálisan átlépők áttelepítését Ruandába

Engedélyezte hétfőn a londoni felsőbíróság, hogy a brit kormány Ruandába telepíthesse át mindazokat, akik a brit határt illegálisan átlépve érkeznek Angliába.



A végzéssel a bírói fórum elvetette a jogvédő szervezetek és a brit határőrizeti alkalmazottak szakszervezetei által benyújtott fellebbezést. A várható további fellebbezések miatt azonban az ügy valószínűleg még nem zárult le.



A Boris Johnson volt miniszterelnök vezette, kettővel ezelőtti brit kormány áprilisban jelentette be, hogy új migrációs egyezményt kötött Ruanda kormányával. E megállapodás - amely tartalmaz egy 120 millió fontos brit gazdaságfinanszírozási csomagot is az afrikai országnak - lehetővé teszi, hogy mindazokat, akik illegálisan lépnek brit területre és ezután menedékjogért folyamodnak, a brit hatóságok áttelepíthessék a közép-afrikai országba.



Az egyezménynek nincs felső számbeli korlátja. London szerint Ruandának megvannak a kapacitásai akár több tízezer ember letelepítésére a következő években.



A brit kormány azzal indokolta a megállapodást, hogy az "innovatív megközelítés" biztonságos és törvényes lehetőséget teremt a menedékkérvényezésre, ugyanakkor felborítja az embercsempész bűnszervezetek üzleti modelljét, mivel a brit menedékjog-rendszert kihasználni akaró gazdasági bevándorlók nem maradnak Nagy-Britanniában.



A megállapodás indoklásában szerepelt az is, hogy akik ténylegesen menedékjogi védelemre szorulnak, ezt a védelmet megkapják, és ruandai érkezésük után azonnali hozzáférésük lesz az ehhez szükséges jogi szolgáltatásokhoz, emellett lehetőségük nyílik arra is, hogy új életet kezdjenek az afrikai országban a brit kormány anyagi támogatásával.

Johnson a megállapodást ismertető tavaszi alsóházi tájékoztatóján úgy fogalmazott, hogy Ruanda a világ legbiztonságosabb és leggyorsabb gazdasági növekedésű országai közé tartozik, és globális elismertségre tett szert a bevándorlók befogadásával és integrálásával.



Az egyezményt bírósági útra terelő emberi jogi szervezetek ugyanakkor azzal érveltek a londoni felsőbírósághoz beterjesztett keresetükben, hogy Ruandában önkényuralmi rezsim van hatalmon, amely nem riad vissza a kínzástól, sőt a gyilkosságtól sem, ha valaki szembefordul vele.



A bíróság azonban hétfői végzésében jogszerűnek minősítette a Nagy-Britanniában menedékjogért folyamodó illegális határátlépők áttelepítését Ruandába, és azt is, hogy az ő menedékjogi folyamodványaikról az afrikai országban szülessen döntés.



A határozat kimondja, hogy az áttelepítési program nem sérti az ENSZ menekültügyi egyezményét, sem az emberi jogi törvényeket.



Hosszú ideje minden évben több ezren próbálnak illegálisan átjutni a kontinensről a La Manche-csatornán - a világ legforgalmasabb hajózási útvonalán - keresztül a brit partokra, többnyire embercsempészek által szervezett csoportokban, amelyek gumicsónakokkal kelnek útra.



Az idén eddig 45 ezren vágtak neki a veszélyes átkelésnek, csaknem kétszer annyian, mint tavaly egész évben.



Tavaly novemberben legalább 27-en, a múlt héten négyen vesztették életüket, miután csónakjukat baleset érte az átkelési kísérlet közben.