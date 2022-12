Veszélyes időjárás

Több száz baleset történt Németországban a jeges utakon

A legsúlyosabb helyzet az ország északi és északnyugati részén alakult ki, ahol szinte mindenütt jégpáncél borítja az utakat. 2022.12.19 12:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Közlekedési fennakadásokat és több száz balesetet okozott Németországban hétfőn az utak jegesedése.



A legsúlyosabb helyzet az ország északi és északnyugati részén alakult ki, ahol szinte mindenütt jégpáncél borítja az utakat. Egyedül Észak-Rajna-Vesztfáliából száznál is több balesetet jelentettek. Alsó-Szászországban halálos áldozatot is követelt a rendkívüli időjárás, egy 25 éves férfi veszítette életét, akinek autója kora reggel Bréma közelében az A27-es autópályán a jeges burkolaton megcsúszva átszakította a szalagkorlátot és fának csapódott. A sofőr a helyszínen meghalt.



A szövetségi meteorológiai szolgálat (DWD) az összes tartományra figyelmeztetést adott ki csúszásveszély miatt. Az utóbbi hetek hideg időjárása miatt mindenütt fagyos a föld, a sarkvidéki eredetű légtömegeket kiszorító melegfronttal érkező csapadék így azonnal jégpáncéllá dermedhet. Érdemes minél kevesebb időt a szabadban tölteni, aki pedig mégis elindul otthonról, legyen a szokásosnál is óvatosabb és számítson fennakadásokra, és ha autózik, tele tankkal, meleg itallal és pokróccal vágjon neki az útnak - írták.



Frankfurtban, az ország legnagyobb repülőterén is akadozik a közlekedés. A hétfőre tervezett 1100 járat közül már reggel töröltek 176-ot.



Számos térségben, tartományban vagy járásban már vasárnap este bejelentették, hogy hétfőn szünetel az oktatás vagy visszatérnek a koronavírus-járvány idején begyakorolt távoktatásra.