Újabb orosz oligarcha halt meg rejtélyes kürülmények között

Leesett a lépcsőn, és meghalt egy 50 éves orosz oligarcha, Dmitrij Zelenov - írja az Index.



Zelenov - aki az egyik legnagyobb orosz ingatlankezelő vállalat, a Don-Sztroj társalapítója volt - még december 9-én halt meg a francia Riviérán, Antibes üdülővárosában.



Úgy tudni, hogy az oligarcha a barátaival ment vacsorázni egy étterembe, de evés után hirtelen rosszul lett, és leesett egy lépcsőn.Súlyos fejsérüléseket szenvedett, a kórházban már nem tudták megmenteni az életét.



Zelenovnak néhány hete volt egy szívműtétje, amelynek akár köze lehet a halálához is.

