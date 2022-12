Világvége

A Pentagon végre elmondott mindent, amit tud a hozzánk látogató földönkívüliekről

A Pentagon által létrehozott új testület, amely az UFO-észlelésekről szóló jelentések kivizsgálására jött létre, eddig nem talált bizonyítékot idegen életre - közölte az amerikai védelmi minisztérium.



Az idén júliusban létrehozott, az égen, az űrben és a víz alatt észlelt azonosítatlan objektumok nyomon követésére, valamint az ezek által jelentett esetleges biztonsági fenyegetések felmérésére létrehozott, minden területet lefedő Anomáliákat Feloldó Hivatal (AARO) "több száz" további jelentést kapott megmagyarázhatatlan jelenségekről - közölte a testület vezetője, Dr. Sean Kirkpatrick pénteken újságírókkal.



Ronald Moultrie hírszerzésért felelős védelmi államtitkár-helyettes szerint azonban az AARO szakértői "nem láttak semmi olyat, ami arra engedne következtetni, hogy a látott objektumok bármelyike idegen eredetű lenne".



"Nem láttam semmit... ami arra utalna, hogy földönkívüli látogatás vagy földönkívüliek lezuhanása történt volna" - tette hozzá Moultrie.



Az államtitkár-helyettes azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok "biztonsági fenyegetésnek" tekint minden "illetéktelen rendszert" a légterében.



Kirkpatrick és Moultrie is elutasította, hogy elárulja, a mintegy 400 vizsgált esetből hányat sikerült már azonosítani. Részletesebb információkat ígérnek, amelyeket a Nemzeti Hírszerzési Igazgató Hivatal külön jelentésben fog közzétenni.



Kirkpatrick azt is elmondta, hogy az AARO azon dolgozik, hogy bővítse az UFO-k azonosítására vonatkozó képességeit, beleértve az érzékelők újrakalibrálását, valamint a Pentagonnal és az amerikai hírszerző közösséggel való koordinációt, hogy az amerikai technológia jelzései segítségével ellentmondásmentesítsék a megfigyeléseket.



Az UFO-k az elmúlt hónapokban felkapott téma voltak Washingtonban, miután az amerikai kongresszus több mint fél évszázad óta először tartott meghallgatást a témában. A törvényhozók aggodalmukat fejezték ki, hogy az azonosítatlan objektumok idegenek vagy valamilyen új technológiák lehetnek, amelyet Kína, Oroszország vagy más potenciális ellenfél működtet.