Az EP-korrupciós botrány legalább hatvan embert érint, többségük szocialista vagy néppárti politikus

Az Európai Parlament korrupciós botránya legalább hatvan embert érint és többségük szocialista vagy néppárti politikus - írta az Origo.



Az internetes lap cikkében az áll, hogy tovább gyűrűzik az a "gigantikus" európai parlamenti korrupciós botrány, amelynek a főszereplői baloldali politikusok, köztük az Európai Parlament szocialista alelnöke, a görög Eva Kaili.



Megjegyezték, eddig a széles közvélemény csak arról tudott, hogy Katar "vásárolt meg" baloldali EP-képviselőket, hogy lobbizzanak a közel-keleti monarchia érdekében, de egyre inkább képbe kerül Marokkó is. Hozzátették, több információ is napvilágot látott arról, hogy az arab ország hogyan próbált befolyást szerezni az uniós döntéshozatalra.



A lap szerint nincs kizárva, hogy újabb arab országok neve is felmerül majd.



Ennek fényében új megvilágításba kerül, miért is támogatta Brüsszel és a baloldal az illegális migrációt - írták.



Felidézték, hogy az ügyben letartóztatták Pier Antonio Panzeri korábbi szocialista európai parlamenti képviselőt, aki jelenleg a "Fight Impunity" civilszervezet (NGO) elnöke, Francesco Giorgit, az európai parlamenti szocialista frakció asszisztensét, aki Kaili élettársa és Luca Visentinit, a nemzetközi baloldalhoz "szoros szálakkal" kapcsolódó Nemzetközi Szakszervezeti Konföderáció főtitkárát, valamint Niccolo Figa-Talamancát, a "No Peace Without Justice" civilszervezet (NGO) igazgatóját.



A cikk szerint azóta már legalább 20 házkutatást tartottak és jelentős pénzösszegeket és egyéb ajándékokat foglaltak le a rendőrök. A rendőrség mobiltelefonokat és számítógépeket is elkobzott. Néhány házkutatásra Olaszországban került sor - fűzték hozzá.

A legfrissebb fejleménynek azt nevezték az ügyben, hogy a Politico arról írt, VI. Mohamed marokkói király még 2014 júliusában kitüntetett két személyt: Pier Antonio Panzerit, az Európai Parlament korábbi olasz képviselőjét, aki a közgyűlés Maghreb-országok küldöttségét vezette, és Abderrahim Atmount, az EU-Marokkó parlamenti vegyes bizottság társelnökét.



Hozzátették: a Politico állítása szerint látott egy olyan marokkói kormányzati levelet, amely Panzerit úgy azonosította, mint potenciálisan "fontos szövetségest" vagy "félelmetes ellenfelet".



A lap szerint mindez egyértelműen arra utal, hogy a szolgálatok számoltak azzal, Panzeri valamilyen módon képes lehet együttműködni velük.



Úgy folytatták, hogy a marokkói szál felvetése abból a szempontból is érdekes, hogy az Európai Parlament, és főleg annak baloldala az elmúlt évtizedekben egyértelműen kiállt az arab országokból érkező bevándorlás mellett.



Fontosnak tartották azt is megemlíteni, hogy "Gyurcsányné" nemcsak a Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének képviselőcsoportjában ült egy asztalnál a korrupciós botrányba keveredett Eva Kailival, hanem a Külkapcsolatok Európai Tanácsában (ECFR) is.



"Az ECFR a Soros-hálózat egy olyan kiemelt gyűjtőhelye, amely volt és jelenlegi nagy befolyással bíró politikusokat karol fel, hogy a számukra legfontosabb politikai kérdésekről egyeztessenek. A rendezvényeiken pedig Soros György és fia is rendszeresen felszólal" - írták.



Megjegyezték, az ügy azért is érdekes, mert az Európai Parlament rendszeresen korrupcióval vádolja Magyarországot.