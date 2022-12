Ukrajnai háború

Országszerte megszólaltak a légvédelmi szirénák Ukrajnában

Ukrajna-szerte megszólaltak a légvédelmi szirénák pénteken, amikor Oroszország rakétákkal indított támadást, amelynek célkeresztjében az ukrán infrastruktúra volt, több helyütt megszűnt az áramszolgáltatás, miközben az emberek óvóhelyekre húzódtak - közölték ukrán tisztviselők.



Kirilo Timoseko, az ukrán elnöki iroda helyettes vezetője a Telegram üzenetküldő alkalmazáson azt írta, az emberek ne hagyják figyelmen kívül a légiriadót, maradjanak az óvóhelyeken.



A Reuters brit hírügynökség szemtanúkra hivatkozva közölte, hogy az ukrán légvédelmi rendszerek működésbe léptek Kijev felett. A fővárosban hangos robbanások voltak. Az ukrán vasúttársaság szerint számos vasútvonal áram nélkül maradt.



A fővárosban nincs vízszolgálatatás - számolt be a Telegramon a Vitalij Klicsko kijevi polgármester, aki a metrót is leállította, hogy az állomásokat menedékhelyként használhassák az emberek. Azt írta: "Az energetikai infrastruktúrában keletkezett károk miatt a főváros minden részén fennakadások vannak a vízellátásban".



Harkiv, Poltava városa és Kijev egyes részei áram nélkül maradtak, az északi Szumi régióban pedig áramkimaradások voltak - közölték a regionális tisztviselők.



Vitalij Kim, a dél-ukrajnai Mikolajiv régió kormányzója ugyancsak a Telegramon arról számolt be, hogy legalább 60 orosz rakétát észleltek az ukrán légtér felé tartva.



Egyelőre nem érkezett hír az áldozatokról, és nem volt egyértelmű, hogy pontosan milyen kritikus infrastruktúrát ért találat.



Oroszország október óta több támadást hajtott végre az ukrán energetikai infrastruktúra ellen, ami az országban áramkimaradásokat okozott. Moszkva szerint az alapvető infrastruktúra elleni támadások katonai szempontból legitimek. Ukrajna közölte, hogy a civil lakosságnak okozott szenvedés is háborús bűncselekménynek minősül.