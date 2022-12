Ukrajnai háború

Ukrán főparancsnok: tíz tábornokot menesztettek, egy öngyilkos lett a háború kezdete óta

A háború februári kezdete óta tíz tábornokot menesztettek az ukrán hadseregből, egy pedig öngyilkos lett - mondta el Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a The Economist című brit gazdasági lapnak adott interjújában, amelyet az Ukajinszka Pravda hírportál szemlézett csütörtökön.



"Minden helyzetben embernek maradni, számomra ez a legfontosabb. A háború kezdete óta tízet (tábornokot) menesztettem, mert nem tudták ellátni a feladatukat. Egy főbe lőtte magát" - idézte Zaluzsnij szavait a hírportál.



A lapinterjúban a főparancsnok elmondta, hogy értesülései szerint az oroszok mintegy 200 ezer újabb katonát készítenek elő ukrajnai bevetésre, és az orosz hadsereg mintegy 1,2-1,5 millió fős tartalékkal rendelkezik. Úgy vélekedett, hogy az eddigi orosz mozgósítás "működött", és a mozgósítottak készek harcolni. Az Ukrajinszka Pravda megjegyezte, hogy a katonai hírszerzés augusztusban nyilvánosságra hozott értesülései szerint Oroszország mintegy 160 ezer katonát vetett be az Ukrajna elleni háborúban, nem számítva a nemzeti gárdája tagjait.



Zaluzsnij kijelentette: nincs kétsége afelől, hogy az orosz hadsereg újra megkísérel egy offenzívát az ukrán főváros, Kijev ellen. "Már januárban, de nagy valószínűséggel tavasszal az Oroszországi Föderáció nagy offenzívát indíthat a keleti Donbászból, délről vagy akár Fehéroroszországból" - fejtegette.



A főparancsnok ugyanakkor bizakodó a tekintetben, hogy az ukrán erők képesek visszafoglalni azokat a területeket, amelyeket Oroszország február 23. után szállt meg. Ehhez azonban - mint rámutatott - erőforrásokra van szükség. "Ehhez szükségem van 300 harckocsira, 600-700 gyalogsági harcjárműre, 500 tarackra" - sorolta Zaluzsnij.



Arra a kérdésre válaszolva, hogy a szövetségesek valahogy visszatartják-e Ukrajnát a Krím megtámadásában, a főparancsnok megjegyezte: ahhoz, hogy elérjék a Krím határait, az ukrán fegyveres erőknek le kell küzdeniük a Zaporizzsja megyei Melitopolig tartó 84 kilométeres távolságot. Hozzátette, hogy ez elég is lesz, hiszen Melitopol felszabadítása révén Ukrajna a Krími Autonóm Köztársaság szárazföldi folyosójának teljes tűzellenőrzését biztosítaná. "Ahhoz azonban, hogy elérjük Melitopolt, Ukrajnának forrásokra van szüksége - hangsúlyozta Zaluzsnij.