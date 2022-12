Nagy-Britannia

Harry és Meghan: öngyilkossági gondolatokról, ellenséges bulvársajtóról szól a Netflix-sorozat második három része

Meghan öngyilkossági gondolatairól, a vele szemben hirtelen ellenségessé vált bulvársajtóról, a Harryvel ordítozó Vilmos hercegről, a királyi család közömbösségéről esik szó sok minden más mellett abban a hatrészes dokumentumfilm-sorozatban, amelynek második három része csütörtökön jelent meg a Netflixen. 2022.12.15 15:10 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Harry & Meghan címet viselő, 55 perces epizódokból álló sorozat forgatása tavaly tavasszal kezdődött és idén augusztusban ért véget.



A Netflix a felvezetőben külön kiemeli, hogy a brit királyi család tagjai nem kommentálták a sorozatban elhangzottakat.



Az internetes műsorszolgáltató programkínálatában csütörtökön megjelent második - egyben utolsó - háromrészes epizódsorozat elején Doria Ragland, Meghan hercegnő édesanyja személyesen fedi fel, hogy leányában a Harryvel kötött házasság után hirtelen kibontakozott ellenséges sajtóhadjárat hatására öngyilkossági gondolatok fogalmazódtak meg. "Azt mondta nekem, hogy véget akar vetni életének. A szívem szakadt meg, hiszen bár tudtam, hogy a helyzet rossz, de ezek a keselyűk folyamatosan marcangolták, a lelkét tépkedtek szét, és sem én, sem Harry nem tudtunk a védelmére kelni" - fogalmaz Meghan mamája.



Harry - III. Károly király és a néhai Diana hercegnő másodszülött fia, aki jelenleg az ötödik a brit trónutódlási sorban - elmondja, hogy a királyi család tagjai sem mutattak hajlandóságot a segítségre. "A saját apám mondta nekem, hogy drága fiam, a médiával nem tudsz szembeszállni" - mondja a sussexi herceg a Netflix-műsorban.



Harry hozzáteszi: a királyi családból más sem volt hajlandó arra, hogy leüljön egy magánbeszélgetésre a lapszerkesztőkkel, és megmondja nekik, hogy ebből elég volt.



A herceg elmondja azt is, hogy a néhai nagymamája, a szeptemberben elhunyt II. Erzsébet királynő által 2020 elején összehívott - a helyszínként szolgáló nyári rezidencia után csak "sandringhami csúcsként" emlegetett - családi tanácskozáson bátyja, Vilmos trónörökös is csak "kiabált, ordítozott" vele, miközben a királynő szótlanul nézte a jelenetet.



Harry és Meghan 2020 márciusában végül felhagyott a brit királyi család magas rangú tagjaiként rájuk háruló hivatalos feladatok ellátásával, és első gyermekükkel, Archie Harrison Mountbatten-Windsorral együtt Kaliforniában telepedtek le.



Harry és a királyi család többi magas rangú tagja között azóta is feszült a viszony. Különösen feltűnő ez a feszültség és elhidegülés Harry és Vilmos trónörökös - az Egyesült Királyság majdani uralkodója - között, és erre Harry is közvetlenül utal, amikor a vele ordítozó Vilmosról beszél.



A sussexi herceg úgy fogalmaz, hogy az udvar sajtógépezete minden további nélkül még hazudni is hajlandó volt a sajtónak Vilmos védelme érdekében, és ez is éket vert közéjük.



A Netflix-sorozat múlt csütörtökön közzétett első három részében hangsúlyosan szó esett az anyai ágon afrikai-amerikai gyökerű Meghannal szembeni rasszista megnyilvánulásokról.



Harry elmondta, hogy az udvar részéről ebben az ügyben sem kapott sok segítséget, "a Buckingham-palota irányvonala az volt, hogy ne szólj semmit".

Amikor ezt számon kérte, a válasz az volt, hogy miért kellene az ő feleségével kivételezettebben bánni, mint a királyi család más tagjaival.



Harry és Meghan az udvarban tapasztalt "rasszista megnyilvánulásokról" szólt a velük készült, világszerte hatalmas vihart kavart kétórás interjúban is, amelyet Oprah Winfrey-nek adtak tavaly márciusban.



A műsorban Meghan elmondta: még várandós volt elsőszülött kisfiával, Archie-val, amikor Harrynek "valaki" a királyi családból felvetette, hogy a születendő gyermek bőrszíne "vajon mennyire lesz sötét".



Harry abban az interjúban kifejtette: a rasszista megnyilvánulásoknak is komoly szerepük volt abban, hogy ő és felesége 2020-ban felhagyott a királyi család szolgálatában végzett tevékenységével és Amerikába költözött.