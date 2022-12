Olaszország-bűnügy

A genovai hídomlásban eltűnt, droggal tömött kamiont keresi az egész maffiavilág évek óta

A Genovában 2018-ban összeomlott Morandi-hídon egy kilencszáz kilogramm hasist szállító kamion is lezuhant, amelyet a dél-olaszországi szervezett bűnözés bandái azóta is keresnek - hozta nyilvánosságra Reggio Calabria ügyészsége szerda este.



Harmincöt gépjármű haladt a Morandi-hídon, amikor egy része 2018. augusztus 14-én délelőtt leomlott.



Az autók a híd roncsaival együtt a híd alatti Pontedera-völgybe zuhantak. A helyszíni vizsgálatot követően az összezúzott autókat egy genovai hatósági roncstelepre szállították. A járművek egy része a mai napig ott áll.



A lezuhant járművek között egy kisebb, sárga színű hűtőkamion is volt, amely a híd összeomlását megörökítő felvételeken is látszik.



A dél-olaszországi Reggio Calabria ügyészsége egy lehallgatott telefonbeszélgetés során figyelt fel a kamionra. Francesco Benito Palaia, a calabriai bűnszervezet, a 'Ndrangheta egyik főnöke telefonon beszélt a furgonról: utasításokat adott egyik emberének, hogy szerezze vissza a járművet, amelynek falában kilencszáz kilogramm hasis van elrejtve.



A 2020 márciusában rögzített beszélgetésben Palaia elmondta, hogy a kábítószer a genovai hídon Nápolyba tartott, Secondigliano és Scampia városnegyedbe, melyeket a Camorra klánjai tartanak kézben.



Maga a Camorra kérte fel Palaiát, hogy segítsen a kábítószer-szállítmány visszaszerzésében



A telefonbeszélgetésből az is kiderül, hogy a furgont egy autóbontó cégen keresztül akarták elszállítani a hatósági telephelyről. A maffia azt is megvárta, hogy a járművet a hatóságok Genovából a Róma közeli Latinába, majd onnan Frosinone egyik telephelyére vigyék át, mivel így közelebb került a dél-olaszországi szervezett bűnözés területéhez. Palaia arra is figyelmeztette emberét, vigyázzon a furgon elszállítása közben, mert a jármű erősen roncsolódott, és mozgatás közben kieshet belőle a drog.



Az ügyészség csak most hozta nyilvánosságra a történetet, mivel egy másik vizsgálati szálat követett, amely kedden a 'Ndrangheta 63 tagjának letartóztatásához vezetett.



Csütörtöki sajtóértesülések szerint a furgonnak időközben nyoma veszett.