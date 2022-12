Légibaleset

Műszaki hiba és kényszerleszállás után még ki is gyulladt az amerikai atombombázó

Az amerikai légierő egyik lopakodó nehézbombázó repülőgépe szombaton kigyulladt, miután műszaki hiba miatt kényszerleszállásra kényszerült Missouriban.



A B-2 Spirit a Whiteman légibázison landolt, és a kifutópályán szenvedett sérülést, miután "repülés közbeni üzemzavar lépett fel a rutinműveletek során" - áll az amerikai légierő közleményében. "A leszállás után tűz keletkezett a repülőgéphez kapcsolódóan, amelyet a bázis tűzoltósága eloltott".



Sérültekről nem érkezett jelentés az incidensben, amelynek kivizsgálása még folyamatban van. Egy állítólag a helyszínről készült állóképen - amelyet a Missouri állambeli Kansas Cityben működő ABC News televízió, a KMBC-TV közvetített - látszólag füst szállt fel a baleset helyszínéről. Egy másik felvételen látszólag a földön fekvő bombázó repülőgép látható, a futómű bekapcsolása nélkül, a repülőgép mögül pedig füst gomolyog.



A Whitemanben állomásozó 509. bombázószázad a B-2 Spiritet "a világ legnagyobb stratégiai repülőgépeként" hirdeti. Állítólag ez a világ legdrágább bombázója is. Egységára 1997-es szolgálatba állításakor körülbelül 1,16 milliárd dollár volt, beleértve a pótalkatrészeket és a szoftveres támogatást is, ami mai dollárban számolva több mint 2,15 milliárd dollárnak felel meg.



Egy másik B-2 lopakodó bombázó is megsérült Whitemanben tavaly, amikor egy mechanikai hiba miatt a bal oldali futómű leszálláskor tönkrement. Az amerikai légierő a meghibásodásért a "kopott rugókat" okolta.



A B-2 Spirit vezető védelmi vállalkozója, a Northrop Grumman a hónap elején mutatta be a B-2 Spiritet felváltó új repülőgépet, a B-21 Raidert.