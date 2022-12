Koronavírus-járvány

A WHO reméli, hogy 2023-ban vége lesz a világjárványnak

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) bízik benne, hogy 2023-ban feloldható lesz a koronavírus-világjárvány miatti globális egészségügyi szükséghelyzet.



Reméljük, hogy jövőre azt mondhatjuk: "Már nincsen világjárvány" - mondta szerdán Genfben Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.



Hozzátette ugyanakkor, hogy a vírus itt fog maradni. Mindazonáltal a világnak vannak eszközei ellene, védőoltások, gyógyszerek és viselkedési kódexek - tette hozzá.



Az mpox (korábbi nevén majomhimlős) fertőzések száma is több mint 90 százalékkal csökkent, és egyelőre nem jelentettek új ebolás eseteket Ugandából sem - mondta a főigazgató.



A 2023-as évvel kapcsolatban Tedrosz közölte: sok ok van a reményre és az aggodalomra egyaránt. Az utóbbiak között az éhínséget említette - elsősorban Afrikában -, valamint hogy sok helyen továbbra is elmaradott a közegészségügy, egészségtelen az emberek étrendje, jelen van a malária és a gümőkór.



Michael Ryan, az ENSZ egészségügyi szakosított szervezetének veszélyhelyzeti igazgatója szerdai genfi sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy véleménye szerint Kínában a szigorú intézkedések önmagukban nem állították meg a járvány terjedését, Peking döntése stratégiailag nem a legjobb választás volt. Az ENSZ-szakértő szerint a világ második legnagyobb gazdaságának az oltókampány felgyorsítására van szüksége, mert a lakosságból hiányzik a "nyájimmunitás", és különösen az idősek között kicsi az oltottak aránya.