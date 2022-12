USA

Joe Biden aláírta az azonos neműek házasságáról szóló törvényt

A jogszabály szövege nemcsak az azonos neműek közötti, hanem az eltérő bőrszínűek és nemzetiségűek között kötött házasságok védelméről is szól. 2022.12.14 07:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az amerikai elnök kedden ünnepélyes ceremómia keretében írta alá az azonos neműek házasságának védelméről szóló törvényt, amelyhez a Kongresszus alsóháza múlt pénteken adott végső hozzájárulást.



A "Tisztelet a házasságnak" elnevezésű törvény (Respect For Marriage Act) alapján az Egyesült Államok tagállamainak azokat a házasságokat kell elismerniük, amelyeket legálisan kötöttek egy másik tagállamban. A jogszabály szövege nemcsak az azonos neműek közötti, hanem az eltérő bőrszínűek és nemzetiségűek között kötött házasságok védelméről is szól.



A jogszabályt a demokrata párt képviselői szerették volna mielőbb elfogadtatni, mert attól tartottak, hogy a Legfelsőbb Bíróság, amely júniusban megvonta a terhesség-megszakításhoz fűződő szövetségi szintű jogot, megváltoztatja az azonos neműek házasságának országos szintű elismerését biztosító 2015-ös határozatát. Amennyiben a bírói testület megvonja ezt a szövetségi jogot, akkor az egyes szövetségi államok szabadon dönthetnek arról, hogy mely házasságformákat ismerik el törvényesnek saját területükön.



A Fehér Ház kertjében tartott aláírási ceremónián Joe Biden elnök úgy fogalmazott, hogy "ez a törvény és a szeretet, amelyet védelmez csapást mér a gyűlölet minden formájára", és hozzátette, hogy a jogszabály minden egyes amerikai embernek számít.



Az ünnepségen részt vett Kamala Harris alelnök és férje, valamint számos ismert melegjogi aktivista, illetve homoszexualitását nyíltan vállaló közszereplő, és meghívást kapott a tulajdonosa annak a Colorado Springs-i LMBTQ éjszakai szórakozóhelynek, ahol novemberben egy szintén a közösséghez tartozó férfi öt embert megölt és kettőt megsebesített.



Joe Biden elnök 2010-ben még alelnökként egy televíziós interjúban támogatta először nyilvánosan az azonos neműek házasságának legalizálását. 1996-ban szenátorként még megszavazta a Kongresszusban a házasság védelméről szóló törvényt (Defense of Marriage Act), amely kimondta, hogy a házasság egy nő és egy férfi közösségét jelenti.



Az azonos neműek házasságáról szóló jogszabályt több hónapos elhúzódó vita után fogadta el az Egyesült Államok Kongresszusa, a törvény az elnök aláírása után léphet hatályba.