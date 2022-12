Korrupció

További házkutatásokat tartottak az Európai Parlamentben a korrupciós vádakkal kapcsolatban

További házkutatásokat tartottak, többek között az Európai Parlamentben (EP) is, a Katarral kapcsolatos korrupció vádjával indított vizsgálati nyomozás részeként - közölte hétfőn a belga ügyészség.



Az ügyészség közleményében az áll, hogy péntek óta az uniós parlament tíz alkalmazottjának informatikai eszközeit zárolták, hétfőn pedig a házkutatás során ezeket az adathordozókat lefoglalták az illetékes hatóságok. A műveletben az ügyet vizsgáló bíró is részt vett. Az akciót Marie Arena és Marc Tarabella belga szocialista képviselők munkatársai, valamint Eva Kaili, az EP jelenleg vizsgálati fogságba helyezett alelnöke irodáinak lezárása követte.



A hatóságok összesen 20 házkutatást hajtottak végre, ebből 19-et magánlakásokban végeztek. Néhány házkutatásra Olaszországban került sor. Három különböző helyen nagy mennyiségű készpénzt foglaltak le: 600 ezer eurót az egyik gyanúsított otthonában, több százezer eurót bőrönbe rejtve egy brüsszeli szállodai szobában, és körülbelül 150 000 eurót egy európai parlamenti képviselő lakásában.



Négy személy, köztük Eva Kaili, az Európai Parlament egyik alelnöke vizsgálati fogságban van. Bűnszervezetben és pénzmosásban való részvétellel vádolják őket.



A Le Soir című belga napilap értesülései szerint, Maria Arena belga szocialista képviselő is a vizsgált személyek egyike.



Az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége (S&D) uniós parlamenti képviselőcsoport hétfőn úgy döntött, felfüggeszti az összes igazságügyi vizsgálat alá vont szocialista EP-képviselő frakciótagságát.



Maria Arena a Twitteren jelentette be, hogy ideiglenesen lemond az Európai Parlament emberi jogi albizottságának elnöki tisztségéről.