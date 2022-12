Háború

'Szabotázstámadás' ért egy hidat az orosz határvidéken - hatóságok

Robbanás következtében megrongálódott egy autópályahíd, amely az oroszországi Zaporizzsjai területen fekvő Melitopol város közelében található - jelentették a helyi hatóságok hétfőn késő este. A tisztviselők "szabotázstámadásnak" nevezték az esetet.



A robbanás az Ukrajnával határos régióban helyi idő szerint 22 óra körül történt - áll a zaporizzsjai közigazgatás közleményében, hozzátéve, hogy "a híd több pillére is megsérült". A hídon átmenő forgalmat az incidens után leállították - közölték a hatóságok.



A közösségi médiában Vlagyimir Rogov, egy magas rangú regionális tisztviselő által közzétett több videón is látható, amint a híd útpályája legalább egy helyen megereszkedett. Egy másik Rogov által készített videón, amely állítólag a robbanás pillanatát mutatja, hangos robbanás is hallható.



Rogov a Telegram-csatornáján az ukrán "terroristákat" okolta a támadásért.



A híd része annak az útnak, amely Melitopolt köti össze az Azovi-tengeren fekvő Berdjanszk kikötővárossal.



A Zaporizzsjai terület három másik volt ukrán területtel együtt az idén ősszel tartott népszavazások után csatlakozott Oroszországhoz.



November végén az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) azt állította, hogy Zaporizzsjában meghiúsítottak egy terrorcselekményt. A gyanúsítottak az FSZB szerint bombát akartak robbantani egy melitopoli piacon. Legalább három ukrán állampolgárt tartóztattak le a tervvel kapcsolatban.