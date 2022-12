Izrael

Múzeumot avattak Eli Cohen legendás hírszerző emlékére Izraelben

Múzeumot avattak Eli Cohen, a Szíriában 1965-ben kivégzett legendás hírszerző emlékére Izraelben hétfőn - jelentette az izraeli miniszterelnöki hivatal sajtószolgálata hétfőn.



"Eli sok, a saját nemzedékében évtizedeken át küzdő harcos szimbóluma, akik mind az életüket kockáztatva, professzionálisan és elhivatottan cselekedtek, és hozzájárultak az ország és Izrael népének biztonságához" - mondta megnyitó beszédében David Barnea, az Izrael külföldi hírszerzéséért felelős Moszad vezetője.



A Tel-Avivtól északra, Herzlián létrehozott Eli Cohen múzeumban első alkalommal mutatják be a világhírű kém feltételezhetően 1965. január 19-én történt elfogása előtt elküldött utolsó táviratát, amelyben a szíriai vezérkarban előző este tartott találkozóról számolt be, amelyen az akkori szíriai elnök, Amin al-Hafez is részt vett.



Az eredeti táviratot az Izraeli Nemzeti Levéltárban helyezik el, de egy másolatát az új múzeum Eli Cohen életét bemutató tárlatán is kiállítják. Kohen letartóztatásának okát évtizedeken át vitatták, voltak, akik úgy vélték, hogy hibát követett el, megszegte az előírásokat, amikor túl sokat sugárzott, vagy hogy a tel-avivi Moszad főhadiszállás követelt tőle túl sokat.



A közelmúltban elvégzett alapos kutatások szerint nem emiatt bukott le, hanem mert adásait az ellenség elfogta, rögzítette és megfejtette.



"Eli Cohen az egyik legjobb harcos volt. Továbbra is hatással van ránk, harci szellemet, bátorságot, értékeket és elhivatottságot oltott belénk. Mindannyian tőle tanuljuk ma is, hogy mi a cionizmus, mi az áldozat és mi az odaadás"- hangsúlyozta a Moszad elnöke.