Letartóztatták az Európai Parlament alelnökét

A hírek szerint Katar ajándékokkal is megpróbálta befolyásolni az Európai Parlament döntéshozatalát. Pénteken 16 házkutatásra és több letartóztatásra is sor került, a letartóztatottak között van az EP görög szocialista alelnöke, Eva Kaili is. A nyomozók 600 ezer euró készpénzt foglaltak le.

2022.12.10 14:04