Ukrajnai háború

A német kancellár szerint egyre kevesebb az esélye annak, hogy Putyin atombombát vessen be

A nemzetközi közösség állhatatossága révén sikerült csökkenteni azt a veszélyt, hogy Oroszország atomfegyvert vet be az Ukrajna elleni háborújában - mondta Olaf Scholz német kancellár egy csütörtöki interjúban.



Oroszország "változatlan brutalitással támadja Ukrajnát", változás viszont, hogy "már nem fenyeget atomfegyverrel", méghozzá azért, mert a nemzetközi közösség világosan jelezte Moszkvának, hogy ez nem elfogadható - emelte ki a kormányfő a Berliner Morgenpost című lapban közölt interjúban.



Rámutatott, hogy novemberi pekingi látogatásán Hszi Csin-ping kínai elnökkel együtt kifejezésre juttatták, hogy "atomfegyvert bevetni tilos", majd a világ legfejlettebb iparú demokráciáit összefogó, német soros elnökség vezetésével dolgozó G20 csoport is megerősítette ezt az álláspontot.



Arra a kérdésre, hogy sikerült-e mindezzel elhárítani a nukleáris eszkaláció - az atomháború - veszélyét, azt mondta, hogy egyelőre csak csökkenteni tudták a veszélyt.



Emmanuel Macron francia elnök véleményéről, miszerint a vérontás megállításához az is szükséges, hogy a Nyugat adjon biztonsági garanciákat Oroszországnak, a kancellár elmondta: az a legfontosabb, hogy Oroszország "azonnal vessen véget a háborúnak és vonja vissza csapatait".



Utána "természetesen készen állunk tárgyalni Oroszországgal az európai fegyverzetellenőrzésről", de "ezt már a háború előtt felajánlottuk, és álláspontunk nem változott".



Elmondta: Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a napokban telefonon folytatott megbeszélésén is feltette a kérdést, hogy "mikor hajlandó már végre Oroszország kivonni csapatait Ukrajnából", hiszen "másként nem lehet méltányos megállapodásra jutni".



"Az biztos, hogy orosz feltételeken alapuló békediktátum nem lehet" - jelentette ki Olaf Scholz.



Németország az Ukrajnát leginkább támogató országok közé tartozik, "nagyon sok, és nagyon hatékony fegyvert szállítunk" - húzta alá, hozzátéve, hogy hazája nem csupán egy európai országnak segít, amelyre rátámadt egy szomszédja, hanem "az európai békerend megmentéséért" is küzd, és ezért "gazdasági hátrányokat" is vállal és megerősíti védelmi képességeit.



Minderre azért van szükség, mert "semmiféle garancia nincs arra, hogy Oroszország nem támad meg más országokat". Ugyanakkor mindent meg kell tenni az Oroszország és a NATO közötti közvetlen összeütközés elkerüléséért, mert "egy ilyen konfliktusnak csak vesztesei lennének az egész világon" - mondta Olaf Scholz.

A német belföldi, mintegy 300 milliárd eurót megmozgató lakossági és vállalati támogató és tehercsökkentő programokkal kapcsolatban kiemelte, hogy "a drámai áremelkedések" mindenkit megterhelnek, de a kormány jelentős lépéseket tett ennek ellensúlyozására. Ugyanakkor nem lehet számítani arra, hogy az energiának ismét olyan kedvező ára lesz, mint a háború előtt, de Németország így is "erős és sikeres ipari ország marad".



Olaf Scholz az éppen egy éve, 2021. december 8-án hivatalba lépett kormány munkájáról elmondta, hogy pártja, a szociáldemokraták (SPD) koalíciója a Zöldekkel és a liberálisokkal (FDP) "meglehetősen stabil" ezekben a "sok kihívással terhelt nehéz időkben". Arról is szólt, hogy "természetesen" a következő szövetségi parlamenti választáson is az SPD kancellárjelöltjeként kíván indulni, és az a célja, hogy a koalíció ismét megkapja a felhatalmazást a kormányzásra.