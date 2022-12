Ukrajnai háború

SZBU: tizenkét év börtönre ítélt az ukrán bíróság egy oroszokkal együttműködő papot

Az illetékes ukrán bíróság 12 év szabadságvesztésre ítélt egy Luhanszk megyei papot, a Moszkvához hű ukrán ortodox egyházi "szárny" liszicsanszki templomi elöljáróját, aki információkat szivárogtatott az oroszoknak az ukrán fegyveres erők szeverodonecki állásairól - hozta nyilvánosságra szerdán az Ukrán Biztonsági szolgálat (SZBU).



A férfit - akinek nevét az SZBU nemzetbiztonsági szolgálat nem hozta nyilvánosságra -, egy különleges művelet eredményeként idén áprilisban vették őrizetbe. Az összegyűjtött bizonyítékok alapján a bíróság 12 év börtönbüntetésre ítélte. A nyomozati anyag szerint a papot 2014-ben egy Oroszországi Föderációban tett látogatása során vették rá az oroszok az együttműködésre. Attól fogva az önhatalmúlag kikiáltott, szakadár Luhanszki Népköztársaság egyik vezetője folyamatosan kapcsolatban állt vele.



Az Ukrajna elleni orosz invázió februári kezdete után a pap adatokat gyűjtött és továbbított a Moszkva-barát szakadár fegyvereseknek az ukrán erők egységeiről, köztük az ukrán csapatok szeverodonecki harci állásairól - fejtette ki közleményében az SZBU. Hozzátette, hogy az oroszokat elsősorban a védelmi egységek létszámával és katonai felszerelésével kapcsolatos információk érdekelték. Ezen felül a pap információkat szolgáltatott az oroszoknak azokról az Ukrajna-párti helyi lakosokról is, akik potenciálisan ellenállást tanúsíthatnak az orosz megszállókkal szemben.



Az SZBU közölte még, hogy leleplezett egy másik Moszkvához hű ortodox papot is a luhanszki régióban, aki úgyszintén információkkal látta el az oroszokat a kelet-ukrajnai térségben működő ellenállási mozgalom tagjairól és ukrán katonák állásairól. Az előzetes vizsgálatok szerint az általa átadott értesülések alapján raboltak el az oroszok két ukránt. A pap jelenleg az orosz megszállás alatt levő keleti térségben bujkál az igazságszolgáltatás elől - tette hozzá az SZBU.



Az Ukrajinszka Pravda hírportál arra emlékeztetett, hogy az elmúlt hetekben az SZBU házkutatásokat tartott számos régióban - köztük Kárpátalján - a moszkvai patriarkátus fennhatóságát elismerő egyházi szárny kolostoraiban és más épületeiben. Legutóbb - szerdai közlés szerint - Cserkaszi, Voliny és Herszon megyékben hajtottak végre hasonló műveletet. A hatóságok közlése szerint erre a Moszkvához hű ortodoxok templomaiban zajló Moszkva-párti propaganda miatt volt szükség. Az SZBU a múlt hónap végén nyilvánosságra hozta, hogy az átkutatott kolostorokban oroszbarát irodalmat, jelentős mennyiségű készpénzt és "gyanús" orosz állampolgárokat találtak. Idő közben több papot hivatalosan is meggyanúsítottak.

Volodimir Zelenszkij elnök december 1-jén nyilvánosságra hozta, hogy a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) utasította a kormányt, hogy tegyen javaslatot a parlamentnek a moszkvai patriarkátushoz tartozó ukrán ortodox egyház tevékenységének betiltására Ukrajnában, továbbá törvényességi vizsgálatot is kezdeményezett az említett egyházi szárnynak a kijevi Pecserszki Lavra templom- és kolostoregyüttesben való tartózkodásának jogszerűségéről.