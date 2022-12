Konfliktus

Az EU-nak be kellene perelnie az USA-t - kereskedelmi vezető

Az EU-nak pert kellene indítania a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO) a vitatott amerikai inflációcsökkentő törvény (IRA) ellen - mondta Bernd Lange, az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának vezetője a Berliner Morgenpost című szombati lapnak.



"Feltételezésem szerint az EU és az Egyesült Államok közötti tárgyalások nem fognak tudni segíteni abban, hogy még az IRA végrehajtását érintő kisebb változtatásokról is megegyezzenek. Az IRA alapstruktúrája a helyén marad. E tekintetben úgy gondolom, hogy az EU-nak gyorsan panaszt kell benyújtania a WTO-hoz a következő hónapokban" - mondta a törvényhozó az EU-USA Kereskedelmi és Technológiai Tanács hétfői ülése előtt. Hozzátette, hogy a kereset segítene tisztázni, "hogy az USA intézkedései egyértelműen nem egyeztethetők össze a WTO-szabályokkal".



Az IRA egy 430 milliárd dolláros éghajlatvédelmi és szociális csomag, amelyet az amerikai kongresszus augusztusban fogadott el. A csomag célja az infláció elleni küzdelem és az energiaárak csökkentése, valamint az éghajlatváltozás elleni küzdelem. Nagyvonalú adókedvezményeket kínál a tiszta energiába beruházó amerikai vállalatoknak, valamint jelentős támogatásokat a hazai elektromos járművek, akkumulátorok és megújuló energiával kapcsolatos projektek számára. Az intézkedés aggodalmakat váltott ki az EU-ban, és sokan arra figyelmeztettek, hogy a "protekcionista" jogszabály "diszkriminatív" lehet az európai vállalatokkal szemben.



Emmanuel Macron francia elnök "szuperagresszívnek" minősítette az IRA támogatási rendelkezését, Robert Habeck német gazdasági miniszter pedig "erőteljes" választ kért Brüsszeltől a törvényre. Közben Thierry Breton, az EU belső piacért felelős biztosa a Journal du Dimanche című lapnak azt mondta, hogy a jogszabály "versenybeli egyensúlytalanságot" okozna az EU és az amerikai áruk más vásárlói között. Egy "európai szuverenitási alap" létrehozását szorgalmazta, amely támogatná a blokkon belüli ipari projekteket.



Lange azt is javasolta, hogy az EU-nak az amerikai jogszabályokkal szemben fokoznia kellene a hazai ipar támogatását.



"Azt is meg kell vizsgálnunk, hogy csökkenthetjük-e és hogyan csökkenthetjük az energiaárakat az iparunk számára, mivel jelenleg akár tízszer magasabbak, mint az Egyesült Államokban" - jelentette ki.