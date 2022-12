Putyint gonosz manóként ábrázoló szobor jelent meg Prága egyik terén

Vlagyimir Putyin orosz államfőt gonosz manóként ábrázoló szobrot helyeztek el hétfőn Prágában azon a talapzaton, amelyen 2020-ig Ivan Konyev szovjet marsall szobra állt.



A Vlagyimir Putyint kifigurázó szobor egy világtérképen áll. Az orosz elnök balkeze egy gázvezeték csapját próbálja elzárni, míg jobbkeze a náci karlendítést utánozza.



A szobor Ahriman démon, a perzsa mitológia egyik ismert alakjára utal, aki az abszolút rosszat képviseli - mondta újságíróknak nyilatkozva Dusan Dostál, a mű alkotója. A szobor a kovácsművészek nemzetközi találkozója alkalmával készült a Helfstyn várkastélyban. Alkotója szerint 30 napig lesz kiállítva Prága 6. kerületének főterén, majd elárverezik, és a pénzt Ukrajnának szánt fegyverek vásárlására fordítják - tette hozzá Dostál.



A téren 2020 tavaszáig Ivan Konyev szovjet marsall szobra állt, aki 1945-ben a csehszlovák fővárost felszabadító szovjet egységek parancsnoka volt. Konyev szobrát azzal az indoklással távolíttatta el a kerület vezetése, hogy a marsall nagyon dicstelen szerepet játszott 1956-ban Magyarországon és 1968-ban Csehszlovákiában. A tervek szerint a szovjet parancsnok szobrát a téren utóbb a cseh főváros felszabadításának szentelt új emlékmű váltja majd fel. A pályázatot még nem hirdették meg.



"Az új Putyin-szoborral arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a jelenlegi energiaválságért az orosz elnök személyesen is felelős. Felelőssége Ukrajna megtámadásában pedig nyilvánvaló" - szögezte le Dusan Dostál, aki a szobor köztéri kiállítását vállalkozók segítségével valósította meg.



"Célunk a szobor segítségével felhívni a közvélemény figyelmét arra, hogy az ukrajnai probléma még nem oldódott meg, és továbbra is segítséget kell nyújtanunk Ukrajnának" - jelentette ki újságírók előtt Dalibor Dedek, a kezdeményezést támogató vállakozók nevében.

Statue of #Putin giving nazi salute sitting on gas pipline installed in Prague, #CzechRepublic



