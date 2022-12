Erőszak

Irán négy embert végzett ki kémkedés vádjával

Irán kivégzett négy embert, akiket azzal vádoltak, hogy az izraeli titkosszolgálat, a Moszad számára kémkedtek - jelentette be vasárnap az ország legfelsőbb bírósága. Három másik személyt hosszú börtönbüntetésre ítéltek.



A Mehr hírügynökség által idézett bírósági határozat szerint a négy férfit "a cionista rezsimmel való hírszerzési együttműködés és emberrablás bűntette miatt halálra ítélték", és ma reggel végezték ki őket.



A bíróság a négy férfit Hossein Ordoukhanzadeh, Shahin Imani Mahmoudabad, Milad Ashrafi Atbatan és Manouchehr Shahbandi Bojandi néven azonosította, és "gengsztereknek" nevezte őket, azzal érvelve, hogy egy olyan hálózat tagjai voltak, amely "magán- és köztulajdon ellopásával és megsemmisítésével, emberrablással", valamint "hamis vallomások megszerzésével" foglalkozott.



A bíróság szerint a Moszad kriptovalutában fizette őket, többek között azért, hogy segítsen nekik fegyverek és felszerelések beszerzésében. Állítólag egy Svédországban székelő izraeli ügynöktől is kaptak utasításokat.



Közben három másik vádlottat öt évtől tíz évig terjedő börtönbüntetésre ítéltek a nemzetbiztonság aláásása, valamint emberrablásban való közreműködés és fegyvertartás miatt.



Mind a hét férfit, akik állítólag büntetett előéletűek, júniusban tartóztatta le az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC), Irán elit katonai ereje.



Irán és Izrael évtizedek óta regionális ősellenségek, és mindkét ország gyakran vádolja a másikat kémkedéssel. Az év elején az izraeli belföldi hírszerző szolgálat, a Shin Bet négy nőt és egy férfit vádolt meg azzal, hogy állítólag kényes izraeli helyszínekről próbáltak képeket készíteni Irán számára.



A két ország több témában is vitában áll egymással. Izrael úgy véli, hogy Teherán atomfegyverek megszerzésére törekszik, amit Irán többször is tagadott, azzal érvelve, hogy atomprogramja kizárólag békés célokat szolgál.



A múlt hónapban Hoszein Amirabdollahian külügyminiszter azzal vádolta a nyugati országokat és Izraelt, hogy polgárháborút próbál szítani az országban a szeptember közepe óta tartó erőszakos kormányellenes tüntetések közepette.