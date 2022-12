Egészségügy

Kétnapos sztrájkot hirdettek a háziorvosok és a magánpraxisban dolgozó orvosok Franciaországban

Az elmúlt két évtizedben példa nélküli megmozdulást a mintegy 110 ezer háziorvos és magánpraxisban dolgozó szakorvos szakmai szervezetei hirdették meg a szakszervezetek együttműködésével.

Zárva tartanak csütörtökön és pénteken Franciaországban a magánpraxisban dolgozó orvosok rendelői, miután sztrájkot hirdettek annak érdekében, hogy a egészségbiztosítási pénztár emelje a duplájára az alapszolgáltatásért megállapított tarifájuk összegét.



Franciaországban minden orvos szerződésben áll az állami egészségbiztosítási pénztárral, a betegeknek csak a magánszolgáltató tarifája és az adott szolgáltatásra az egészségbiztosítási pénztár által megállapított tarifa közötti különbséget kell megfizetniük.



A konzultációs alaptarifa jelenleg 25 euró (10 300 forint), ennek megduplázását követelik a munkabeszüntetés szervezői arra hivatkozva, hogy az európai átlag 45 euró (18500 forint). A 100 százalékos emelés szerintük vonzaná a fiatal orvosokat a háziorvosi praxisba, amelyet Franciaországban az orvosok egyedül látnak el, és így minden adminisztratív feladat is rájuk hárul.



A sztrájkot tüntetések is kísérik, mintegy húsz felvonulás várható a nap folyamán Párizsban és más városokban.



Az orvosok amiatt is aggodalmuknak adnak hangot, hogy a parlament számos törvényt fogadott el a vidéki orvoshiány enyhítésére. Az egészségügyben dolgozók úgy érzik, egyre szűkül a szabadságuk annak megválasztásában, hogy hol nyitnak rendelőt.



Az egészségbiztosítási pénztár szerdán jelezte, hogy nem zárkózik el a konzultációs és egyéb tarifák megemelésétől, de összeget nem közölt.



A megmozdulást az orvosi kamara is támogatja, amely szerint ha az állam nem hallja meg az orvosok hangját, akkor december 26-tól "durva és határozatlan idejű sztrájkot" fognak hirdetni. Agnes Firmin Le Bodo, az egészségügyi dolgozókért felelős kormánytag úgy vélte, "nem biztos, hogy a sztrájk népszerű, és hogy ez a megfelelő pillanat" rá.