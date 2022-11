Külpolitika

Fehér Ház: Washington 'szorosan nyomon követi' a kínai tüntetések alakulását

A Fehér Ház támogatja a békés tiltakozást, és közelről figyeli a Kínában zajló eseményeket - jelentette ki az amerikai elnöki hivatal Nemzetbiztonsági Tanácsának kommunikációs vezetője hétfői sajtótájékoztatóján.



John Kirby a szigorú járványügyi intézkedések miatt Kína több városában zajló tiltakozó megmozdulásokra vonatkozó kérdésre azt mondta, hogy az elnököt is folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről, és egyelőre úgy ítélik meg, hogy az események nem befolyásolják különösképpen a gazdasági ellátási láncok működését. Ugyanakkor hozzátette, hogy Kínában a koronavírus-járvány láthatóan komoly tényező, és miután Kína jelentős globális gazdasági szereplő, ennek vannak kihatásai a gazdaságra is.



A szóvivő megjegyezte, hogy az Ukrajnában zajló háború szintén komoly hatással van a globális gazdaságra, ezért támogatják az orosz olajra kivetett ársapkát, és ezért látják el Ukrajnát mindazokkal az eszközökkel és képességekkel, amelyek révén a harcmezőn sikereket érhet el, illetve véget érhet a háború.



A Fehér Ház nemzetbiztonsági szóvivője arról is beszélt, hogy nincs tudomása arról, hogy az amerikai labdarúgó-szövetség az amerikai kormányzat bármely képviselőjével konzultált volna azt megelőzően, hogy Iráni Iszlám Köztársaság hivatalos zászlója helyett címer nélküli lobogót tüntetett fel saját közösségi médiafelületein az iráni nők jogai és a tüntetők melletti kiállás jeleként.