Megoldottak egy rejtélyes hátborzongató gyilkossági esetet

A 67 éves férfi epilepsziás rohamban halt meg szex közben; a barátnője és a rokonai így szabadultak meg a holttesttől. 2022.11.27 05:30 ma.hu

Megoldották a rejtélyt annak a 67 éves férfinak a gyilkossági ügyében, akinek a holttestét november 17-én egy műanyag zacskóban találták meg az indiai rendőrök. Az áldozat holttestét barátnője és annak rokonai tüntették el a helyszínen, miután a férfi állítólag szex közben epilepsziás rohamban halt meg.



A rendőrség szerint az áldozat egy 67 éves üzletember volt, akinek viszonya volt egy 35 éves háziasszonnyal. Az áldozat és a barátnő személyazonosságát a folyamatban lévő nyomozás miatt titokban tartják.



November 16-án az áldozat a nő házába ment, de az ágyon meghalt, miközben szexeltek. A társadalmi megaláztatástól tartva a nő kapcsolatba lépett a bátyjával és a férjével - akik segítettek neki kidobni a holttestet JP Nagar egy félreeső részén.



Az eset azután került nyilvánosságra, hogy a rendőrök ellenőrizték az áldozat telefonhívásának adatait, és kiderült, hogy a férfi meglátogatta a barátnője házát. A kezdeti vizsgálatot követően a rendőrség kihallgatta a barátnőt - aki bevallotta, hogy ő tüntette el a holttestet, mivel titokban akarta tartani a kapcsolatukat.



"A férfinak több egészségügyi problémája is volt, augusztusban angiográfián (kontrasztanyagos vizsgálat, amelynek során az erek betegségeit nézik - a szerk.) is átesett" - idézte a rendőrséget a The Indian Express.



A rendőrség jelenleg is várja a boncolási jegyzőkönyvet, hogy ellenőrizni tudja, valóban igazak-e a nő állításai.