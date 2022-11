Jog

Büntethető lesz Ausztriában, aki kéretlen fényképet küld a férfiasságáról

Büntethetővé tenné az osztrák kormány azt, ha valaki kéretlenül fényképet küld másnak a férfiasságáról - jelentette be csütörtökön Claudia Plakolm fiatalokért felelős osztrák államtitkár csütörtökön.



"A zaklatás zaklatás marad, nem számít, hol történik" - nyilatkozott Plakolm egy tévéműsorban. A 27 éves néppárti politikus szerint ami a való életben büntethető, annak az interneten is következményekkel kell járnia.



Németországban ezt már korábban életbe léptették. A német törvények szerint egy évig terjedő szabadságvesztéssel vagy pénzbírsággal büntethető, ha valaki kérés nélkül juttat el pornográf tartalmat valaki másnak. Ausztriában jelenleg csak az ilyen tartalmak továbbosztása von büntetést maga után, elkészítésük és kéretlen elküldésük nem.



A YouGov nevű nemzetközi piackutató cég 2018-as felmérése szerint mindazonáltal megalapozott volna a büntethetőség kiterjesztése a kéretlen intim képekre: a megkérdezett, 20 és 37 év közötti nők 41 százaléka legalább egyszer kapott már efféle képet férfitól. Ez az arány még magasabb volt a 18 és 24 év közötti fiatal nők körében, mintegy 47 százalék.



A javaslathoz készült internetes oldalon az osztrák büntető törvénykönyv 218. paragrafusának kiegészítését követelik. Eszerint a férfiak nemiszervéről készült, kéretlen fényképek elküldése is szexuális zaklatásnak kellene, hogy minősüljön.