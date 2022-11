Földrengés Indonéziában - több tucatnyi halálos áldozatot követelt a rázkódás

Több tucat ember meghalt és több százan megsebesültek, amikor Indonézia fő szigetét, Jávát földrengés rázta meg hétfőn.



A rengés 5,6-os erősségű volt, epicentruma a sziget nyugati részén fekvő Cianjur térségében volt - közölte az Egyesült Államok földtani intézete (USGS).



A rengések hatalmas pusztítást okoztak a térségben, Cianjur város helyi közigazgatásának szóvivője az AFP-nek elmondta, hogy "több tucat ember meghalt".



"Házak százai, sőt talán ezrei sérültek meg. Eddig 44 ember halt meg" - tette hozzá a tisztviselő.



Korábban Herman Suherman, Cianjur közigazgatási vezetője a Metro TV-nek több tucat halálos áldozatról és legalább 300 sérültről számolt be, akik közül a legtöbben "az épületek romjai közé szorult törésekkel" kerültek kórházba.



Cianjur város és körzet, amelynek becsült lakossága közel 175 ezer fő, Indonézia fővárosától, Jakartától mintegy 120 kilométerre délkeletre fekszik.



A rengés okozta rengést Jakartában is érezni lehetett, az emberek az épületekből kirohantak. Eddig azonban nem érkezett jelentés halálos áldozatokról vagy pusztításról a fővárosból.



Az ország meteorológiai hivatala figyelmeztette a lakosokat, hogy "lehetséges utórengések lehetnek", és felszólította a lakosokat, hogy egyelőre ne térjenek vissza otthonaikba.



Indonézia az úgynevezett "csendes-óceáni tűzgyűrű" mentén fekszik - ahol több tektonikus lemez találkozik, és ahol a világ vulkánjainak és földrengéseinek többsége keletkezik -, ezért nem idegenek tőle a halálos földrengések.



Tavaly januárban egy 6,2-es erősségű rengés rázta meg az ország Sulawesi szigetét, amely több mint 100 ember halálát okozta és több ezer házat pusztított el.

