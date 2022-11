Konfliktus

Aknagránátok hullottak Szíria felől a törökországi Karkamis településre, halottak

Aknagránátok hullottak Szíria felől a délkelet-törökországi Karkamis településre. Az incidensben három ember életét vesztette, hatan pedig megsebesültek, köztük ketten súlyosan - jelentette hétfőn az Anadolu török állami hírügynökség.



A lövedékek egy középiskolát, két házat és egy kamiont találtak el. A kamion a becsapódás következtében kigyulladt.



Süleyman Soylu török belügyminiszter azt mondta, hogy a halottak között egy tanár és egy diák is van.



Hasonló incidens már vasárnap is történt Karkamisban, de akkor az aknagránátok egy kopár területen csapódtak be.



Az Anadolu beszámolója szerint a Népvédelmi Egységek (YPG) nevű szíriai kurd milíciát teszik felelőssé a támadásért.



A török légierő a hétvége óta csapásokat mér az YPG észak-szíriai, valamint a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) terrorszervezet észak-iraki hadállásaira, mert Ankara a kurd fegyvereseket okolja a november 13-ai isztambuli robbantás miatt. A hadművelet neve: Karom-Kardet.



A török vezetés az YPG-t a Délkelet-Törökországban 1984 óta fegyveres felkelést folytató PKK szíriai szárnyának tekinti, és ugyancsak nemzetbiztonsági fenyegetést jelentő terrorszervezetként kezeli.



Az újabb török katonai fellépésre reagálva a kurd milíciák megtorlást helyeztek kilátásba.