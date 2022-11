Fegyverkezés

Észak-Korea interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki Japán felé

Interkontinentális ballisztikus rakétát lőtt ki Észak-Korea pénteken, a rakéta a japán parti őrség és Hamada Jaszukazu nemzetvédelmi miniszter beszámolója szerint több száz kilométert tett meg, és körülbelül 210 kilométerre Hokkaido szigettől csapódott be a tengerbe.



A Thaiföldön tartózkodó Kisida Fumio japán miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte a kísérletet, de jelezte, hogy a rakéta kárt feltehetően nem okozott.



Tokió számításai szerint a lövedék a Japán kizárólagos gazdasági övezetéhez tartozó körzetben érkezett a tengerbe.



Elsőként a dél-koreai hadsereg számolt be arról, hogy Phenjan ismét olyan rakétát indított el, amellyel az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatai értelmében nem lenne szabad kísérleteznie.



Az interkontinentális ballisztikus rakéták a leghosszabb hatótávolságú észak-koreai fegyverek, és Phenjan azon dolgozik, hogy akár az Egyesült Államokat is elérhesse velük. Észak-Korea több évig szüneteltette a kísérleteket ezekkel a rakétákkal, de idén felújította a teszteket.



Dél-Korea, Japán és az Egyesült Államok vezetői múlt hét végi találkozójukon a biztonsági együttműködés egymás közti fokozásáról állapodtak meg. Észak-Korea külügyminisztere arra figyelmeztetett, hogy ez kiszámíthatatlanabb helyzetet teremtett a régióban, és Phenjan a korábbinál "hevesebben" kénytelen reagálni rá.