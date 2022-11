Légi katasztrófa

Maláj utasszállító: életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek három elkövetőt

Az illetékes holland bíróság távollétükben életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélt csütörtökön két orosz és egy oroszbarát ukrán szeparatistát 298 ember halála okozásáért a Malaysia Airlines MH17-es járatának Kelet-Ukrajna felett történt lelövésével kapcsolatban.



A per négy vádlottja - az orosz Igor Girkin, Szergej Dubinszkij és Oleg Pulatov, valamint az ukrán Leonyid Harcsenko - nem volt jelen sem a tárgyalásokon, sem az ítélethirdetésen. Az elítéltek feltehetően Oroszországban tartózkodnak, kiadatásukat valószínűtlennek tartják az illetékes hatóságok.



Oleg Pulatovot, aki jogi képviselőin keresztül a tárgyalásokon ártatlannak vallotta magát, a hágai kerületi bíróság bizonyíték hiányában felmentette.



Girkin, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) korábbi ezredese 2014 nyarán a szakadár ukrajnai régió, a DNR "védelmi minisztereként" szolgált. Dubinszkij a DNR katonai hírszerző ügynökségének vezetője volt, Pulatov az ügynökség egyik alosztályát irányította, az ukrán Harcsenko pedig a felderítő osztag vezetője volt.



"Csak a legszigorúbb büntetés képes megtorolni tettüket, amely oly sok életet oltott ki, és oly sok szenvedést okozott az áldozatok hozzátartozóinak" - jelentette ki Hendrik Steenhuis, a per tárgyalását vezető bíró az ítélet felolvasásakor.



A holland hatóságok korábban megállapították, hogy a repülőgépet egy földi telepítésű, Buk típusú légelhárító rakétával lőtték le, amelyet feltételezhetően a szakadárok területéről - Pervomajszk település mellől, egy mezőről - indítottak el.



A bíróság szerint a vádlottak segítettek megszervezni a rakéta Ukrajnába történő telepítését, tevékenyen hozzájárulva ezzel a fedélzeten tartózkodók halálához, bár nem ők voltak azok, akik a kilövést végrehajtották. A támadást előkészítő és elkövető mintegy száz további gyanúsított kilétére is bizonyítékok állnak a nemzetközi vizsgálóbizottság rendelkezésre, viszont az még nem tisztázott, hogy parancsra hajtották-e végre a támadást, vagy önállóan cselekedtek - tette hozzá a bíróság.



Az ítéletben a bíróság 16 millió eurós kártérítést ítélt meg az áldozatok hozzátartozóinak, amelyet a holland állam fog kifizetni, amennyiben az elítéltek nem teszik meg. Oroszország mindvégig tagadta, hogy köze lett volna a gép lelövéséhez.



Volodomir Zelenszkij ukrán elnök Twitter-üzenetében üdvözölte, és "fontos döntésnek" minősítette az ítéletet. Hozzátette azonban, hogy azok is, akik parancsot adtak a bűncselekmény végrehajtására, bíróság elé álljanak, mivel "a büntetlenség érzése újabb és újabb bűncselekményekhez vezet".



"El kell oszlatnunk ezt az illúziót. Minden orosz atrocitásért - akkor és most is - elkerülhetetlenül büntetés jár" - írta üzenetében Zelenszkij.