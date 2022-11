Ukrajnai háború

Megkínzott emberek holttestére bukkantak Herszonban

Hatvanhárom ember holttestét találták meg ukrán bűnüldöző szervek Herszon déli régiójában a megszálló orosz csapatok kivonulása után. A testeken az ukrán belügyminiszter közlése szerint kínzások nyomait fedezték fel. 2022.11.17 15:04 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Most 63 holttestet találtak Herszon régióban, de tudnunk kell, hogy a kutatás csak most kezdődött, számos további börtön és temetkezési hely feltárása várható" - idézte csütörtökön az ukrán Interfax hírügynökség Denisz Monasztirszij ukrán televízióban elhangzott nyilatkozatát.



Szergej Sojgu hadseregtábornok, védelmi miniszter november 9-én rendelte el az orosz csapatok visszavonását a Dnyeper folyó bal partjára az Ukrajnától elcsatolt Herszon megyében.



Az ukrán bűnüldöző szervek 436 esetben tártak fel háborús bűncselekményeket a régióban az orosz megszállás óta. Tizenegy fogvatartási helyet fedeztek fel, ezek közül négy helyen kínozták is a foglyokat.



A belügyminiszter hangsúlyozta, hogy a halottak exhumálása folytatódik, a kínzási eseteket rögzítik.



Andrij Kovalenko, a herszoni területi ügyészség ügyésze a New York Timesnak adott nyilatkozatában elmondta, hogy a térségben az oroszok 800 foglyának őrizetbe vételéről gyűjtöttek tanúvallomásokat. Ezekből kiderült, hogy a foglyokat gyakran bántalmazzák áramütéssel, illetve verik, fojtogatják őket.



Ukrán és nemzetközi vizsgálatok szerint az orosz csapatok által megszállt ukrán területeken háborús bűnöket követtek el. Moszkva tagadja a polgári lakosság elleni atrocitásokat.



Más, korábban orosz csapatok által megszállt területeken is találtak tömegsírokat, köztük olyanokat, amelyekben a polgári áldozatokon kínzások nyomait fedezték fel.