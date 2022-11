Gyógyászat

Egy amerikai állam legalizálja a varázsgombákat

Tíz évvel azután, hogy az első két amerikai állam egyikeként legalizálta a marihuána rekreációs célú használatát, Colorado szabaddá tette az utat több hallucinogén drog, az úgynevezett "varázsgomba" legális használata előtt.



A pszichedelikus szerek 21 éves és idősebb személyek általi használatát legalizáló szavazócédulát a keddi kongresszusi időközi választásokon a coloradói választók jóváhagyták. A szavazatok 95 százalékának megszámlálásával és a legalizálás mellett leadott 52,7 százalékos támogatottsággal az Associated Press pénteken azt vetítette előre, hogy a szavazási javaslat győzedelmeskedett.



A kezdeményezés két pszichedelikus vegyület, a varázsgombában használt pszilocibin és pszilocin legalizálására szólított fel. A javaslat lehetővé teszi a pszilocibin használatát államilag engedélyezett létesítményekben, valamint a pszilocibin, a pszilocin és három másik pszichedelikus szer magánhasználatát.



A coloradói lakosok termeszthetik és megoszthatják a vegyületeket, de a kiskereskedelmi értékesítés tilos. A kábítószer használata nyilvános helyeken vagy járművezetés közben is tilos lesz.



Hasonló intézkedést fogadtak el Oregonban 2020-ban. Két másik államban, Washingtonban és New Yorkban is benyújtottak legalizációs törvényjavaslatokat. További tucatnyi államban fontolgatják a pszichedelikus szerek terápiás előnyeinek tanulmányozására vagy a vegyületek birtoklásának dekriminalizálására irányuló törvényjavaslatokat.



A pártolók azt állítják, hogy a pszichedelikus szerek olyan betegségek kezelésére használhatók, mint a depresszió, a szorongás, a függőség és a poszttraumás stressz zavar. 2019-ben az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hatóság a pszilocibint "áttörést jelentő terápiának" minősítette a súlyos depressziós zavar kezelésére, ez a státusz felgyorsíthatja a vegyületet tartalmazó új gyógyszerek fejlesztését és engedélyezését.



A kritikusok azonban azzal érveltek, hogy az engedélyezett "gyógyító központok" létrehozása rossz üzenetet közvetítene, különösen a gyerekek számára, hogy az FDA által nem engedélyezett anyagok egészségesek, és végül megnyitná az utat a drog szabadidős diszpenzáriumok előtt.