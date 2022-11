Ukrajnai háború

Duda: Lengyelországot nem szándékos rakétacsapás érte

Semmi sem utal arra, hogy szándékos támadás lett volna Lengyelországgal szemben a Przewodówban történt robbanás - jelentette ki szerdai varsói sajtóértekezletén Andrzej Duda lengyel elnök.



A biztonságért és védelemért felelős lengyel miniszterekkel folytatott tanácskozást követő, Mateusz Morawiecki kormányfővel közös sajtóértekezleten Duda elmondta: az Ukrajna ellen intézett keddi orosz légicsapások a lengyel határhoz közeli területeket is érték. Érthetőnek nevezte, hogy Ukrajna az orosz rakéták ellen légvédelmi rakétákkal is védekezett. "Lényegében ezért a keddi incidensért az orosz fél felelős" - tette hozzá.



"Egyáltalán semmilyen jel nem utal arra, hogy Lengyelországgal szemben szándékos támadás történt volna" - fogalmazott. Feltehetőleg SZ-300-as, a '70-es években a Szovjetunióban gyártott rakéta csapódhatott be - mondta, "véletlen balesetnek" minősítve az eseményt. Nincs bizonyíték arra, hogy a rakétát az orosz fél lőtte volna ki, ezzel szemben nagy a valószínűsége, hogy az ukrán légvédelem által használt rakétáról van szó - fejtette ki Andrzej Duda.



Lengyelország elnöke elmondta még, hogy az előzetes helyszíni vizsgálat arra utal, hogy a kelet-lengyelországi Przewodówban nem "hagyományos robbanás" történt, inkább a maradék lőszer gyulladhatott fel a rakéta lezuhanásakor.



A helyszínen továbbra is lengyel és amerikai nyomozók dolgoznak - erősítette meg. Andrzej Duda nyugalomra szólította fel a helyi lakosokat annak kapcsán, hogy Lengyelország keleti határa térségében jelenleg fokozott a katonai repülőgépek és a fegyveres erők aktivitása.



Mateusz Morawiecki a közös sajtóértekezleten közölte: a rendelkezésre álló bizonyítékok arra utalnak, hogy az ukrajnai orosz támadásban "az egyik rakétát valóban nagyon szerencsétlen módon lőtték ki", Lengyelország területére csapódott be anélkül, hogy az valamelyik fél szándéka lett volna.



A bizonyítékok többsége alapján elmondható, hogy a NATO alapszerződése 4. cikkelye szerinti eljárás "ezúttal nem lesz szükséges" - közölte Morawiecki. Ez a jogi eszköz azonban továbbra is rendelkezésre áll - fűzte hozzá.



Duda elnök kedd este még nagyon valószínűnek nevezte, hogy Lengyelország nagykövete a NATO-nál a 4. cikkely elindításáról szóló kérvényt nyújt be szerdán. Ez a cikk a szövetségesek közötti konzultációkat helyez kilátásba, ha bármelyik tagország fenyegetést érzékel területi egysége, függetlensége vagy biztonsága ellen.



Morawiecki később, a nemzetbiztonsági tanács ülésén a rakétaincidens "semmilyen egyéb forgatókönyvét" sem zárta ki. Azt is lehetségesnek nevezte, hogy Oroszország úgy tervezte meg a keddi ukrajnai támadást, hogy ennek "egyik mellék- vagy éppen főhatásaként összeugrassza Lengyelországot és Ukrajnát".