Scholz: fel kell tárni és nyilvánosságra kell hozni a lengyelországi rakétabecsapódás részleteit

Aggasztó, hogy "a mi területünkön" - a NATO területén - is pusztítást okoznak fegyverek, amelyeket az Oroszország Ukrajna elleni háborújában vetnek be.

Fel kell tárni a lengyelországi rakétabecsapódás ügyét és nyilvánosságra kell hozni az adatokat - jelentette ki Olaf Scholz német kancellár szerdán a Welt német hírtelevíziónak.



A kancellár a G20-csoport indonéziai csúcstalálkozója után adott interjúban a lengyel-ukrán határ lengyel oldalán történt keddi robbanásról kiemelte: aggasztó, hogy "a mi területünkön" - a NATO területén - is pusztítást okoznak fegyverek, amelyeket az Oroszország Ukrajna elleni háborújában vetnek be.



A csúcstalálkozón részt vevő NATO-tagországi vezetők külön megbeszélést is tartottak az ügyről, és ez az egyeztetés tovább folytatódik a NATO-nagykövetek szintjén - mondta Olaf Scholz.



Aláhúzta: előszor alaposan ki kell vizsgálni az esetet, és majd csak utána lehet kell megmondani, hogy "milyen rakéta volt, kitől származik és milyen következtetéseket kell levonnunk". A német álláspont szerint az is fontos, hogy nyilvánosságra hozzanak minden tényt és információt.



Az viszont "teljesen világos, hogy akárkié is volt a rakéta és akármi is volt a becsapódás oka, az egész elképzelhetetlen lett volna Oroszország Ukrajna elleni háborúja nélkül", és az ukrajnai polgárok mindennapi életéhez szükséges infrastruktúra, köztük az áram, a víz és a távhő biztosításához szükséges hálózatok elleni "erőteljes légitámadások" nélkül - mutatott rá a német kancellár.



Aláhúzta, hogy ezek a támadások "rettenetesek és elítélendőek".