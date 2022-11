Egyre több a bizonyíték, hogy mi csapódott be Lengyelország területére - képek

Mint ahogyan arról korábban beszámoltunk, a helyszíni fotók alapján nagyon úgy tűnik, hogy ukrán légvédelmi rakéta csapódott be Lengyelországban egy határmenti falu gabonatárolójába, két ember halálát okozva.



Jaroslaw Wolski lengyel katonai szakértő közzétett egy fotót a Twitteren, amely után sorba érkeztek az újabbak, és pár önkéntes szakértő nem volt rest kielemezni ezekről a rakétadarabokról a felvételeket.



A közösségi médiában található ukrán fegyvernyomozók a roncsok szemrevételezéséből arra következtetnek, hogy az SZ-300 légvédelmi rendszer egyik ukrán rakétája lehetett, amelyet egy orosz cirkálórakéta lelövésére indítottak, de rossz útra tévedt, és nem sikerült megsemmisítenie.



Az Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) Twitter-fiók, amelynek közel egymillió követője van, azt írta, hogy együttműködve a @blueboy1969 userrel "egyértelmű következtetésre jutottunk, hogy a darabok az SZ-300 AD rendszer 5V55-ös sorozatú rakétájának 48D6-os motorjához tartoznak - egy ukrán rakétához".

