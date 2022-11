Háború

Oroszország cáfolja, hogy rakétákkal támadta volna Lengyelországot

Oroszország nem hajtott végre rakétacsapást a lengyel-ukrán határ közelében lévő célpontok ellen - közölte kedden a moszkvai védelmi minisztérium, miután jelentések szerint egy rakéta csapódott be Przewodow faluban, és két civil meghalt.



Egyes nyugati médiumok és politikusok azt állították, hogy Oroszország felelős az incidensért. Az ilyen állítások alátámasztására azonban nem szolgáltattak bizonyítékot.



A rakétadaraboknak, amelyekről a lengyel média a helyszínen készült fotókat közölt, "semmi közük az orosz fegyverekhez" - közölte az orosz védelmi minisztérium.



A lengyel média és tisztviselők kijelentései a Przewodow falu térségében lezuhant állítólagos "orosz" rakétákról "szándékos provokáció a helyzet eszkalálása érdekében" - tette hozzá az orosz hadsereg.



Lengyelország kedd estére összehívta nemzetbiztonsági tanácsának rendkívüli ülését, miután olyan hírek érkeztek, amelyek szerint legalább két civil meghalt, amikor egy vagy több rakéta csapódott be az Ukrajnával határos Lublin régióban lévő faluba.



Bár az AP egy meg nem nevezett "magas rangú amerikai hírszerzési tisztviselőre" hivatkozva arról számolt be, hogy orosz rakéták hatoltak be Lengyelországba, a Pentagon elutasította az állítás megerősítését.



"Elmondhatom, hogy jelenleg nem rendelkezünk olyan információval, amely alátámasztaná ezeket a jelentéseket, és tovább vizsgáljuk a dolgot" - mondta Patrick Ryder, a légierő dandártábornoka az újságíróknak, amikor a przewodowi incidensről kérdezték.



Piotr Mueller lengyel kormányszóvivő felszólította a médiát és a nyilvánosságot, hogy "ne tegyenek közzé meg nem erősített információkat".



A balti államok tisztviselői Oroszországot hibáztatták, és azt állították, hogy Lengyelországnak megtorlásként a NATO 5. cikkelyére kellene hivatkoznia. Közben Vlagyimir Zelenszkij ukrán elnök "terrorizmussal" vádolta Oroszországot, és azt mondta, hogy a NATO-nak "fel kell lépnie" a "kollektív biztonság elleni támadás" ellen.