Zelenszkij a háború fordulópontjának tartja Herszon felszabadítását

A háború fordulópontjának tekinti Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az ukrán hadsereg herszoni felszabadító hadműveletét, amely szerinte Ukrajna győzelméhez fog vezetni. 2022.11.15 15:30 MTI

"Herszon országunk déli részének egyik legfontosabb városa, és az egyetlen regionális központ, amelyet Oroszországnak február 24-e után sikerült elfoglalnia. És most Herszon már szabad. Mit jelent ez? Védelmi erőink felszabadító hadművelete Ukrajna számára analóg a múlt számos csatájával, amelyek fordulópontot jelentettek a háborúkban. Olyan változásokat jelképeztek, amelyek után az emberek már tudták, kié lesz a győzelem, bár még küzdeni kellett érte. Ilyen volt például a D-Day, a szövetségesek partraszállása Normandiában (a második világháború idején). Ez még nem volt pont a gonosz elleni küzdelem végén, de már meghatározta az események egész menetét. Pontosan ezt érezzük most. Most, hogy Herszon szabad" - fogalmazott Zelenszkij kedden a G20-csúcs résztvevői előtt videoösszeköttetésen keresztült mondott beszédében.



Az ukrán elnök egyébként G19-nek nevezte beszédében a csúcsértekezletet, jelezve, hogy szerinte a G20-országcsoportban nincs helye Oroszországnak.



Mihajlo Podoljak, az elnöki iroda vezetőjének tanácsadója a Twitteren kijelentette, hogy Oroszországnak el kell veszítenie a háborút, büntetést kell kapnia és politikai átalakuláson kell átesnie. A jelenlegi formájában ugyanis nem létezhet tovább - vélekedett a tisztségviselő.



"Nem kell félni az igazságtól. Oroszország nem maradhat fenn tovább jelenlegi formájában és a jelenleg uralkodó elittel. Oroszországnak veszítenie kell, meg kell büntetni őt a nemzetközi jog figyelmen kívül hagyása miatt, és politikai átalakuláson kell keresztülmennie" - fejtette ki Podoljak.



Olekszij Danyilov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára meggyőződését fejezte ki, hogy az ukrán elnök béketervét maradéktalanul és az ütemtervnek megfelelően végrehajtják. Zelenszkij a G20-csúcson hozta nyilvánosságra tíz pontba szedett békefeltételeit.



"Oroszországnak nem szabad az időt vesztegetnie. Minél tovább szabotálja a Kreml Zelenszkij elnök békefeltételeit, annál katasztrofálisabb lesz a Kreml helyzete, és annál keményebb lesz Ukrajna álláspontja" - mutatott rá Danyilov a Twitteren közzétett bejegyzésében.