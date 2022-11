Erőszak

Izraeli katonák agyonlőttek egy palesztin nőt éjszaka egy razzián Rámalláhban

Izraeli katonák agyonlőttek egy 19 éves palesztin nőt éjszaka egy razzia során Rámalláhban, Ciszjordániában - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet hétfőn.



A palesztin egészségügyi minisztérium arról számolt be, hogy egy civil nőt meglőttek és meghalt, egy másik palesztin férfi pedig megsebesült, miután az izraeli hadsereg egy járműre lőtt egy rámalláhi razzia során.



A ynet szerint a palesztinok járművükön előzőleg gyanús módon, gyorsulva közeledtek egy izraeli katonai egység felé. A Háárec című újság hírportálja szerint a megölt 19 éves palesztin nő, Szana al-Tal és társa megrémült, amikor észrevette az izraeli katonákat, és irányt próbált váltani, amikor rájuk lőttek.



Az incidens Rámalláh mellett, Betúniában történt. A sebesült palesztin férfit Jeruzsálembe, a Saáré Cedek kórházba szállították.



Múlt héten Dzsenin közelében, Aánin falunál az izraeli biztonságiak agyonlőttek egy 29 éves palesztint, Rafat Ali Abdullah Isszát, aki palesztin források szerint azért akart átkelni a határkerítésen, hogy Izraelben dolgozhasson.



A hadsereg szóvivője szerint az elválasztó határt biztosító katonák észrevették, hogy Issza megrongálta a kerítést, letartóztatási eljárást kezdeményeztek, majd lelőtték.



Március óta újabb erőszakhullám kezdődött, melyben az izraeli biztonsági erők több mint 135 palesztint öltek meg Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben, a legtöbbet 2015 óta. A hadsereg szerint a legtöbbjük fegyveres volt, akik rajtaütésben haltak meg, de életüket vesztették kődobáló fiatalok és vétlen emberek is.



Izrael az 1967-es hatnapos háborúban foglalta el Jordániától Ciszjordániát, ahol több mint 130 települést alakított ki, noha a nemzetközi jog tiltja civilek be- és kitelepítését háborúban elfoglalt területek esetében. A palesztinok Ciszjordániában és a Gázai övezetben, kelet-jeruzsálemi fővárossal szeretnék létrehozni saját államukat.