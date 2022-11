Izrael

Izraelben egy katona agyonlőtt tévedésből egy terroristának vélt civilt

2022.11.14 09:26 MTI

Izraelben egy katona lelőtt egy tévedésből terroristának vélt civilt hétfő reggel egy buszmegállóban - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet.



A Goláni nevű elit alakulathoz tartozó katona tévesen terroristának vélte a furcsán viselkedő, fenyegetően közeledő férfit, és rálőtt. A férfit súlyos állapotban szállították a kfar-szabai Meir kórházba, ahol az orvosok már nem tudták megmenteni, belehalt sérülésébe.



Rajta kívül a lövés következtében a buszmegállóban könnyebben megsebesült egy járókelő, őt is kórházba szállították. A rendőrség közölte, hogy a lelőtt civilnél kés volt, és egyelőre nem világos, hogy támadott-e, s miért gondolta a katona, hogy merényletre készül ellene.



A rendőrség szerint az áldozat valószínűleg "szakszerű diagnózisra" szorult volna, vagyis olyan mentális egészségi problémái voltak, melyek miatt gyanúsan viselkedett.



A The Times of Israel című angol nyelvű hírportál szerint az incidens valószínűleg újraindítja a vitát a katonák fegyverhasználati szabályaitól, melyeket számos jobboldali politikus túl szigorúnak vél, ugyanis szerintük akadályozzák a biztonságiak hatékonyságát.



Az izraeli parlamentbe, a kneszetbe a november 1-i választásokon bejutott nacionalista képviselő, Itamar Bengvir, aki a Benjamin Netanjahu vezetésével felálló új kormányban a belbiztonsági miniszteri tárcát követeli magának, enyhíteni akarja a jelenlegi fegyverhasználati szabályokat, hogy a rendőrök és a katonák könnyebben használhassanak éles tüzet a támadók, köztük a köveket és Molotov-koktélokat dobálók ellen.



Március óta újabb erőszakhullám kezdődött, melyben az izraeli biztonsági erők több mint 135 palesztint öltek meg Ciszjordániában és Kelet-Jeruzsálemben, a legtöbbet 2015 óta. A hadsereg szerint a legtöbbjük fegyveres volt, akik rajtaütésben haltak meg, de életüket vesztették kődobáló fiatalok és vétlen emberek is.



Izrael az 1967-es hatnapos háborúban foglalta el Jordániától Ciszjordániát, ahol több mint 130 települést alakított ki, noha a nemzetközi jog tiltja civilek be- és kitelepítését háborúban elfoglalt területek esetében. A palesztinok Ciszjordániában és a Gázai övezetben, kelet-jeruzsálemi fővárossal szeretnék létrehozni saját államukat.