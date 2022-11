Hatalmas robbanás rázta meg Isztambul sétálóutcáit

Erős robbanás rázta meg Isztambul Istiklal Caddesi fő sétálóutcáját, többen megsérültek - jelentette vasárnap a TRT török televíziós csatorna.



A tévécsatorna szerint a robbanás okát egyelőre nem sikerült megállapítani. A helyszínre mentőautók sietnek. További részletek egyelőre nem állnak rendelkezésre.



Legalább 11 ember megsérült az isztambuli Istiklal sétálóutcában történt robbanásban. Egyelőre nem világos, hogy mi okozta a robbanást. "A robbanás az orosz főkonzulátustól távol történt. Az embereknek megtiltották, hogy végigsétáljanak az utcán. Lezárták, hogy a speciális járművek eljuthassanak a helyszínre" - mondta a TASZSZ-nek egy szemtanú.

#BREAKING: Moment of explosion in Taksim Sqaure, Istanbul. Possible bomb attack, bodies seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM