Két történelmi katonai repülőgép ütközött, 6 ember halálát okozva - videó

Egy második világháborús Boeing B-17 Flying Fortress és egy Bell P-63 Kingcobra ütközött össze a Wings Over Dallas légi bemutató során.



A légi bemutatót látogatók által rögzített drámai képsorok azt mutatják, hogy a nagyobbik B-17-es bombázó a földtől nem túl magasan, egyenes vonalban repül, míg a kisebbik gép - egy Bell P-63 Kingcobra - balról száguld feléje. A kisebbik gép a második világháborús B-17-es tetejére zuhan, néhány másodpercen belül a gépek a földön vannak, hatalmas lángok között megsemmisülve.



Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) közölte, hogy ügynökei és a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal kivizsgálja az esetet.



Eric Johnson, Dallas polgármestere twitteren azt írta, hogy még mindig vannak olyan részletek, amelyek "ismeretlenek vagy meg nem erősítettek".



"Ahogy mostanra már sokan látták, szörnyű tragédia történt ma a városunkban egy légi bemutató során. Sok részlet egyelőre még ismeretlen vagy meg nem erősített. A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal vette át a baleset helyszínének irányítását, a dallasi rendőrség és a dallasi tűzoltóság továbbra is támogatást nyújt" - mondta.



A B-17-es, négymotoros bombázógép a második világháborúban jelentős szerepet játszott a Németország elleni légi háború megnyerésében. Munkagép hírében állt, és a valaha gyártott egyik legtöbbet gyártott bombázóvá vált.



A P-63 Kingcobra egy vadászgép volt, amelyet ugyanebben a háborúban fejlesztett ki a Bell Aircraft, de harcban csak a szovjet légierő használta. A B-17-es egyik utolsó nagy balesete 2019. október 2-án történt, amikor a connecticuti Windsor Locks repülőterén történt tragédiában hét ember vesztette életét.

⚠️ GRAPHIC VIDEO: A mid-air collision involving two planes near the Dallas Executive Airport, today. The accident took place during the Wings Over Dallas WWII Airshow at 1:25 p.m., according to Dallas Fire-Rescue. A @FOX4 viewer took this video. @FOX4 is working for more details. pic.twitter.com/jdA6Cpb9Ot