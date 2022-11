Ukrajnai háború

Orosz rakéták csapódtak egy lakótömbbe Mikolajivban

Orosz rakétatámadás ért egy lakótömböt Mikolajivban, a támadásban többen meghaltak és megsebesültek - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken Kijevben.



Hozzátette: a mentés folyamatban van.



Zelenszkij szerint a támadás az orosz "terrorállam cinikus válasza" az ukránok harctéri sikereire.



Vitali Kim, Mikolajiv megye kormányzója a Telegramon azt írta: az ötemeletes épületre mért csapásban ketten meghaltak, és ketten megsebesültek. Kim egy fotót is közzétett a pusztításról.



Mikolajiv város polgármestere, Olekszandr Szenkevics már hat halálos áldozatról számolt be a Telegramon.



Az ukrán vezérkar eközben arról tájékoztatott, hogy az orosz csapatok herszoni kivonulása után az ukrán erők tovább nyomultak előre a térségben. Ugyanakkor haladásukat aknaveszély nehezíti.



Zelenszkij hagyományos esti videoüzenetében, csütörtökön óvatosságra intett az oroszok herszoni visszavonulásával kapcsolatban.



"Az ellenség nem osztogat ajándékokat, és nem tesz a jóakaratát kifejezendő gesztusokat" - figyelmeztetett. Ezért az ukrán hadsereg "nagyon óvatosan, érzelmek és szükségtelen kockázatvállalás nélkül" halad előre - tette hozzá.



A kijevi vezető leszögezte: továbbra is az a cél, hogy Ukrajna teljes területét felszabadítsák a megszállás alól, és a lehető legalacsonyabban tartsák a veszteségeket.



Herszon megyében hetek óta átfogó ukrán ellenoffenzíva zajlik. A térség stratégiai jelentőségű Moszkva számára, miután csak innen tudja folytatni offenzíváját Mikolajiv megye és a fekete-tengeri Odessza irányába, valamint itt található a kahovkai vízerőmű is, amely az Oroszország által annektált Krím félszigetet látja el ivóvízzel.