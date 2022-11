Katasztrófa

Befejeződött a Grenfell-tűzkatasztrófa vizsgálata

Befejeződött csütörtökön a londoni Grenfell toronyház öt évvel ezelőtti tűzkatasztrófája ügyében indított nyilvános vizsgálat. A vizsgálótestület jogi főtanácsosa csaknem félnapos, éjszakába nyúló záróbeszédében súlyos bírálatokkal illette az érintett vállalatokat, amelyek szavai szerint "körbe-körbe hárítgatják egymásra a felelősséget".



A tűzvész 2017. június 14-én hajnalban tört ki a 24 emeletes, 127 lakásos nyugat-londoni toronyházban. Az évtizedek óta példátlan tűzkatasztrófát a rendőrség szerint valószínűleg egy zárlatos hűtőszekrény okozta, amely a negyedik emelet egyik lakásában kapott lángra.



A tűznek 72 hivatalosan azonosított halálos áldozata van. A vizsgálat az épület külső burkolóelemeire összpontosul, mivel az égő toronyházról készült felvételeken egyértelműen látszik, hogy a tűz rendkívül gyorsan terjedt felfelé az épület külső falfelületein.



A Grenfell Tower külső felületét a tűzvész előtt egy évvel befejeződött renoválás során új burkolóelemekkel látták el. A helyi lakóközösség érdekképviseletét ellátó szervezetek a katasztrófa óta azzal vádolják a főkivitelezőt - a Kensington and Chelsea kerület tanácsának ingatlankezelő cégét -, hogy igyekezett minél olcsóbb anyagokat felhasználni.



Az érdekképviseletek vádjai között szerepel az is, hogy a toronyház renoválásához kiválasztott burkolóanyagról közismert volt gyúlékonysága, ezért nem lett volna szabad magasépítésű házak külső falfelületein alkalmazni.



A vizsgálat négy éve kezdődött, hétfőn késő este véget ért adat- és bizonyítékgyűjtő szakaszának záróbeszédében Richard Millett, a vizsgálóbizottság vezető jogtanácsosa kifejtette: a tűzvészt okozó kockázatokat az épület felújításában részes vállalatok és szervezetek mindegyikének ismernie kellett volna, és sokan közülük ismerték is, ezek a vállalatok és szervezetek azonban "körbe-körbe passzolgatják egymásnak a felelősséget".



Hozzátette: az érintettek a vizsgálatot is arra használták fel, hogy "saját magukat pozicionálják" az őket terhelő jogi felelősség minimalizálása végett.



A vizsgálóbizottság a 312 meghallgatási napon összegyűlt bizonyítéktömeg alapján most hozzákezd a felelősség megállapításához és a végleges vizsgálati jelentés összeállításához, de a testület szerint nem valószínű, hogy 2023 októbere előtt ez a munka befejeződik.



Bizottsági szakértők szerint a büntetőjogi eljárások legkorábban 2024-ben, de nagyobb valószínűséggel 2025-ben kezdődhetnek.



A vizsgálat eddig 150 millió fontba (69 milliárd forintba) került.