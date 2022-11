Háború

Az USA nem hajlandó fejlett drónokat küldeni Ukrajnába - WSJ

Joe Biden amerikai elnök kormánya visszautasította Kijev kérését, hogy korszerű drónokkal lássák el, mivel aggályosnak tartják, hogy ez eszkalálhatja az ukrajnai konfliktust - jelentette szerdán a Wall Street Journal forrásokra hivatkozva.



A lapnak nyilatkozó amerikai tisztségviselők és az ügyet ismerő személyek szerint az Egyesült Államok nem fogja elküldeni Ukrajnának a Gray Eagle MQ-1C típusú drónokat, amelyeket az már hónapok óta kér. Az ilyen típusú katonai segély - mondták - "azt jelezhetné Moszkvának, hogy az Egyesült Államok olyan fegyvereket biztosít, amelyek Oroszországon belüli állásokat célozhatnak".



Az amerikai tisztviselők attól is tartanak, hogy a drónokban használt technológia, különösen a kamerák, rossz kezekbe kerülhetnek - áll a jelentésben.



Szeptemberben az amerikai kongresszus tagjainak egy kétpárti csoportja állítólag ragaszkodott ahhoz, hogy a Biden-kormányzat küldje el Ukrajnának a felfegyverzett drónokat, amelyek több mint 24 órán át képesek a levegőben maradni. Levelükben a felülvizsgálati folyamat felgyorsítását kérték - közölték kongresszusi tisztviselők a WSJ-vel.



Az MQ-1C Gray Eagle pilóta nélküli repülőgép-rendszerek több mint 27 órán át képesek akár 7600 méteres magasságban repülni, és akár négy HELLFIRE rakétát is hordozhatnak. A műholdas kommunikáción keresztül akár 4600 km-es hatótávolsággal is rendelkeznek, ami potenciálisan lehetővé teheti Ukrajna számára, hogy mélyen orosz területen belüli célpontokat támadjon.



Oroszország többször figyelmeztette a Nyugatot, hogy ne "pumpálja" Ukrajnát fegyverekkel, mondván, hogy ezzel csak meghosszabbítja a konfliktust.