Ukrajnai háború

Az EU 18 milliárd euróval támogatná Ukrajna 2023-as finanszírozási szükségleteit

Az Európai Bizottság havi 1,5 milliárd eurós, összesen legfeljebb 18 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomagot javasol Ukrajna 2023-as finanszírozási szükségleteinek fedezésére - közölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke vasárnap.



A brüsszeli testület Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnapi telefonbeszélgetésének részleteit ismertetve közölte: az uniós pénzügyi támogatás Ukrajna számára alapvető fontosságú az állami feladatok kiszámítható és rendszeres finanszírozásához.



A bizottsági tájékoztatás szerint a rendkívül kedvezményes, hosszú lejáratú hitelek formájában nyújtandó támogatás a kamatköltségek fedezése mellett Ukrajna reformjait és az uniós tagság felé vezető útját is segítené. Az uniós pénzügyi csomagot más adományozók támogatásával szükséges kiegészíteni - írták. A támogatási csomagról szóló javaslatot az uniós bizottság már a hét folyamán ismertetni fogja - tették hozzá.



A telefonhívás alkalmával Von der Leyen megerősítette, hogy az EU továbbra is azonnali humanitárius támogatást nyújt Ukrajnának, különösen a tél folyamán. Megismételte továbbá az EU azon ígéretét, hogy a közösség mindaddig támogatja Ukrajnát, amíg a hadban álló országnak arra szüksége van - tájékoztatott az Európai Bizottság.



Közölték azt is, hogy a két vezető egyetértett az ukrán gabonaexport fenntartásának fontosságában, ahogy abban is, hogy támogatják a Fekete-tengeri Kezdeményezés keretében a gabona szállítására kijelölt biztonsági folyosó helyreállítását célzó ENSZ-erőfeszítéseket. Leszögezték, hogy az Oroszországgal szemben bevezetett uniós szankciókat szigorítani kell, valamint eszmecserét folytattak arról, miként reagáljon az EU arra, hogy "Irán negatív szerepet játszik az ukrajnai orosz agresszió támogatásával" - tájékoztatott az Európai Bizottság.